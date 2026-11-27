27/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana volverá a la acción durante una nueva Fecha FIFA, donde se disputará únicamente un solo encuentro que será ante su similar de Panamá, y tendrá como localidad el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. En ese marco, el técnico Mano Menezes anunciará este viernes 27 de noviembre la lista de convocados que integrarán la delegación nacional.

Es la quinta convocatoria del estratega brasileño desde que asumió el mando de la 'Bicolor'. El objetivo será continuar con la preparación del equipo de cara a sus próximos desafíos, entre ellos, el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Lista de convocados de Perú

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció, a través de sus redes sociales y de una entrevista exclusiva difundida en su medio oficial, Bicolor+, la lista de los 24 futbolistas que estarán bajo las órdenes de Mano Menezes.

𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗿𝗲𝘁𝗼, 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗮 𝗽𝗮𝘀𝗶ó𝗻 ❤️‍🔥🇵🇪 Presentamos la lista de convocados de #LaBicolor 🇵🇪 para el amistoso internacional frente a Panamá 🇵🇦 , en la ciudad del Cusco. #VolvamosACreer https://t.co/yPonKHDt0N — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 27, 2026

ARQUEROS:

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

César Bautista (Sporting Cristal)

DEFENSAS:

Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso)

Arón Sánchez (Juan Pablo II College)

Erick Canales (Deportivo Garcilaso)

Carlos Cabello (Cienciano)

Jonathan Bilbao (Carabobo - Venezuela)

Mathías Llontop (Sport Boys)

Matías Zegarra (FBC Melgar)

Samuel Pereda (Alianza Lima)

MEDIOCAMPISTAS:

Diego Soto (Cusco FC)

Erinson Ramírez (Juan Pablo II College)

Gerson Barreto (Cienciano)

Hernán Lupu (Alianza Atlético)

Mauricio Arrasco (FC Cajamarca)

Oslimg Mora (Sport Boys)

DELANTEROS:

Beto Da Silva (Deportivo Garcilaso)

Bassco Soyer (Gil Vicente - Portugal)

Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso)

Johnny Vidales (FBC Melgar)

Matías Succar (Cienciano)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

¿Dónde jugaremos ante Panamá?

El amistoso internacional se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la vega, en el Cusco. La Selección Peruana volverá a jugar en la ciudad imperial en agosto de 2012, en un encuentro de práctica a puertas cerradas ante Real Garcilaso (victoria 4-0), previo a viajar a La Paz por Eliminatorias

La Selección Peruana volverá a la acción durante una nueva Fecha FIFA, donde se disputará únicamente un solo encuentro que será ante Panamá. En ese marco, el técnico Mano Menezes anunció este viernes 27 de noviembre la lista de convocados que integrarán la delegación nacional.