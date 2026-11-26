26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A través de sus redes sociales, Sporting Cristal anunció de manera oficial la salida de Martín Távara de la institución, tras ocho años seguidos defendiendo sus colores. Al mismo tiempo, el cuadro Petros de Luanda del fútbol de Angola, lo presentó con un video en sus plataformas digitales.

La salida de un canterano

Con publicaciones en sus canales oficiales, el cuadro 'cervecero' despidió al mediocentro de 27 años, quien en su segunda etapa en el club permaneció por ocho campañas seguidas entre 2019 y 2026. De forma inesperada, aceptó el reto de marcharse a una liga poco conocida por estas latitudes.

"Martín, gracias por todos esos golazos que nunca olvidaremos! ¡Toda la fuerza en tu nuevo destino! Que te vaya muy bien en este nuevo camino, ¡gracias por todo, Martín!", señalan las dos publicaciones que compartió el cuadro celeste.

Por su parte, el Petro de Luanda, el cuadro más laureado del fútbol angoleño publicó casi en simultáneo un video con el que se confirma su llegada a esta institución. En él, aparecer Martín Távara, enviando un saludo a sus nuevos seguidores y asegurando el compromiso para conseguir los objetivos que, es ser campeón y protagonista en la CAF Champions League.

"Hola nación tricolor, estoy muy feliz de unirme a la familia Petro. Daré todo por este club y ganaremos todas las competiciones nacionales e iremos por la Liga de Campeones de África. ¡Vamos Petro!" manifestó el mediocampista en su primera publicación con su nuevo equipo.

Trayectoria de Martín Távara

Formado en las divisiones inferiores del elenco celeste, debutó en octubre del 2016 a los 17 años en las liguillas de la Copa Movistar. Al no tener continuidad en el primer equipo, decidió irse a préstamos al año siguiente a UTC de Cajamarca y tras un breve regreso a la Florida, en 2018 volvió a salir cedido, esta vez a Sport Rosario.

En esta segunda etapa encontró estabilidad y comenzó a ser un jugador con regularidad. A lo largo de las nueve temporadas que jugó para los 'cerveceros' disputó un total de 299 partidos oficiales, con 40 goles anotados y 35 asistencias, además de consagrarse dos veces campeón nacional y alzar la Copa del Inca y la Copa de la Liga.

Martín Távara no es más jugador de Sporting Cristal, luego de que los 'bajopontinos' lo hicieran oficial a través de sus redes sociales despidiéndose del volante. Por esta misma vía el Petro de Luanda de Angola, anunció su llegada como flamante fichaje.