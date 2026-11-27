27/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario ya trabaja en su plantel de 2027, aun cuando se prepara para la semifinal de la Liga 1 2026 ante Sport Huancayo. Según los reportes, el club crema llegó a un acuerdo para incorporar al mediocampista Hernán Lupu, de Alianza Atlético de Sullana. El periodista argentino César Luis Merlo habría adelantado la contratación en su cuenta de X. El club no ha emitido un comunicado oficial hasta el momento.

Un volante joven y con trayectoria

Lupu tiene 22 años y es originario de Tumbes. Según los reportes, defendió durante las últimas tres temporadas a Alianza Atlético, donde fue capitán y titular indiscutido. Fue pieza importante del equipo piurano, que tuvo buenas participaciones en el torneo local. En 2026 marcó cuatro goles y dio una asistencia.

🚨[EXCLUSIVO] Hernán Lupu, mediocampista de Atlético Sullana, jugará la próxima temporada en Universitario. *️⃣Ya hay acuerdo para comprar su pase y que firme un contrato a largo plazo. 🤝⤵️ https://t.co/oodJOqAQHQ November 27, 2026

Rejuvenecer el plantel 'merengue'

La contratación respondería a un cambio generacional en un plantel con promedio de edad alto. Se buscarían variantes más jóvenes y de buena proyección. Según lo informado, la idea sería firmarlo a largo plazo. Además, ayudaría a cumplir uno de los requisitos de la Liga1 2027, que exigiría alinear al menos a un futbolista sub-23.

Semifinal ante el ganador del Clausura, Sport Huancayo

El anuncio llega antes de una llave decisiva. Sport Huancayo ganó el Torneo Clausura al golear 4-1 a Universitario en la última fecha, por lo que ambos se enfrentarán en semifinales. La ida se jugará el domingo 29 de noviembre, a las 15:00, en el Estadio IPD Huancayo. La vuelta será el viernes 4 de diciembre en el Monumental. El ganador de la llave jugará la final contra Alianza Lima, campeón del Apertura y líder de la tabla acumulada.

La Liga 1 2027 tendría como fecha tentativa de inicio el 22 o 23 de enero. Aún falta que las comisiones correspondientes la ratifiquen. Por ahora, el fichaje de Lupu sigue pendiente de confirmación oficial. Mientras tanto, Universitario centra su atención en la semifinal ante Huancayo.