¿Será el Estadio Monumental? Revelan cuál sería la sede oficial de la Copa Libertadores 2026

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Estadio Monumental vuelve a sonar fuerte una vez más. Y es que la sede oficial de la Copa Libertadores 2026 habría quedado prácticamente definida, según reportes desde el extranjero, aunque todavía nadie se atreve a decirlo en voz alta.

¿Monumental será la sede de la Libertadores 2026?

El Estadio Monumental de Ate ha sido protagonista en la historia reciente de la Copa Libertadores. Allí se definieron las finales de 2019 y 2025, donde Flamengo se coronó campeón ante River Plate y Palmeiras, respectivamente.

En ambas ocasiones, la organización, el desarrollo del partido y la premiación fueron impecables, según destacaron tanto autoridades locales como Conmebol.

Con capacidad para cerca de 80 mil personas, gradas y palcos de primer nivel, el coloso crema se ha ganado un lugar destacado entre los estadios sudamericanos. Por eso muchos pensaban que la edición 2026 también se jugaría allí.

Posible sede de la Libertadores 2026

Sin embargo, la sorpresa viene desde Brasil. Medios como UOL Esporte informaron este sábado 29 que la final de la Copa Libertadores 2026 se disputaría en el Estadio Centenario de Montevideo.

La elección se basa, según el portal, en la capacidad del recinto y en la infraestructura hotelera que puede alojar a la gran cantidad de hinchas que esperan la definición del torneo.

Aunque el Estadio Monumental tiene experiencia y espacio de sobra, la logística y el alojamiento de fanáticos parecen haber inclinado la balanza a favor de Uruguay.

Los detalles finales sobre el partido y la organización todavía no se han confirmado oficialmente por Conmebol, pero la información ya da de qué hablar entre los hinchas peruanos.

Monumental sorprende a periodistas de ESPN

La final de la Copa Libertadores 2025 dejó al mundo del fútbol con la mirada puesta en Lima. En la previa del esperado duelo entre Palmeiras y Flamengo, los periodistas de ESPN no ocultaron su sorpresa al observar el Estadio Monumental de Ate y el ambiente que se vivía alrededor del recinto.

Según comentaron en vivo, el coloso lucía imponente, bien organizado y totalmente preparado para recibir a dos gigantes brasileños en un partido que prometía ser histórico.

"Un estadio que, a partir de la ampliación del Estadio Monumental de River en Buenos Aires, pasó a ser el segundo más grande de Latinoamérica. En 2019, era el más grande de Latinoamérica. Es un estadio bellísimo (Monumental de Ate)", expresó la periodista Alina Moine.

Así, aunque muchos esperaban que el Estadio Monumental de Lima repitiera como escenario de la final de la Copa Libertadores 2026, todo apunta a que será el estadio Centenario de Montevideo.