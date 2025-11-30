Javier Masías enciende la polémica por quejarse de niños jugando en el parque

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Javier Masías volvió a generar comentarios en redes sociales tras su última publicación. Esta vez, el crítico gastronómico encendió la polémica al quejarse de los niños jugando en un parque de Miraflores.

Javier Masías se queja por niños en parque

Todo comenzó cuando Javier Masías decidió compartir en su cuenta de Instagram su particular visión sobre lo que ocurre en un parque de Miraflores.

Con un toque irónico, el crítico gastronómico escribió: "Me parece un gran avance esta nueva obra de la Municipalidad de Miraflores: el estacionamiento para niños". La frase rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar.

Javier Masías no se detuvo ahí. A modo sarcástico, explicó su "molestia" por la manera en que muchos padres dejan los coches y sueltan a los niños por todo el parque.

"Creo que no han entendido bien que deberían dejar ahí a los niños con su coche para que no ocupen tanto el parque. Ya no se puede usar, está lleno de niños", señaló.

Reacciones divididas en redes sociales

Como era de esperarse, la publicación generó un verdadero debate en redes sociales. Un grupo de usuarios criticó a Javier Masías por su incomodidad ante la presencia de los más pequeños.

Comentarios como "Para eso es el parque, para que jueguen libremente" y "Que tú no hayas tenido infancia no es culpa de los niños" reflejaron el descontento de algunos padres.

Sin embargo, otro sector respondió con el mismo tono burlón. Entre los comentarios más destacados estuvieron:

"Un parque lleno de niños, qué horror", "Tantos celulares con internet y los niños jugando en el parque... el mundo al revés" y "Mejor sentados mirando el parque desde el coche".

Los polémicos mensajes de Javier Masías

No es la primera vez que Javier Masías genera polémica en redes. En septiembre de 2024, el crítico gastronómico usó su cuenta de X para un comentario que muchos interpretaron como una celebración de la muerte de Alberto Fujimori: "Bailaré sobre tu tumba".

Y en abril de este año, cuando falleció el Papa Francisco, Javier Masías compartió sus reflexiones sobre su legado y sus expectativas para el futuro líder de la Iglesia

"Fui católico hasta mi adolescencia y por ello conozco el innegable impacto de la figura papal en la vida de cualquier latinoamericano. Ojalá el nuevo Papa tenga el mismo espíritu renovador, autocrítico e inclusivo que esta parte del mundo reclama, independientemente de su credo", escribió.

La polémica por la queja de Javier Masías sobre los niños en el parque no pasó desapercibida. Sus seguidores reaccionaron con opiniones encontradas, demostrando que cada comentario suyo provoca conversación.