Melissa Klug asegura que mantiene buena relación con Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez

Melissa Klug se pronunció sobre las mujeres que comparten la vida de Jefferson Farfán y dejó claro que no hay conflictos ni tensiones. La empresaria confirmó que su hijo mayor ya conoce a Xiomy Kanashiro y que la relación con Darinka Ramírez también es cordial.

Melissa Klug se lleva bien con Xiomy y Darinka

Durante su entrevista con la Chola Chabuca, Melissa Klug aseguró: "No tengo ningún problema con Xiomy. Mi hijo la conoce y yo no tengo inconvenientes con ella. No la conozco personalmente".

La empresaria dejó entrever que la relación entre su familia y la actual pareja de Jefferson Farfán va por buen camino, especialmente después del cumpleaños del futbolista en Miami, donde su hijo mayor compartió momentos con Xiomy Kanashiro.

Ese festejo incluyó un paseo en yate y fue uno de los primeros acercamientos formales entre los hijos de Jefferson Farfán y su nueva pareja.

Melissa Klug también se refirió a Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán.

"La conocí por trabajo. Me cayó super bien, la verdad, desde el primer momento en que conversamos. Tiene una hija que es hermana de mis hijos. Todo bien con ella", dijo.

Melissa Klug y su relación con Jesús Barco

En la misma entrevista, Melissa Klug también habló sin filtros sobre su situación con Jesús Barco, el papá de su última hija.

Contó que, aunque todavía no han vuelto oficialmente, sí están en constante comunicación tratando de arreglar las cosas y recuperar la familia después de la polémica del video donde se vio a Jesús Barco de juerga con amigas y colegas futbolistas en Huánuco.

"Nosotros en este momento estamos conversando para ver cómo vamos a recuperar nuestra familia. No es que ya, vamos a volver, pero sí estamos conversando y tratando", dijo Melissa Klug.

Además, aseguró que el amor entre ella y Jesús Barco no se ha terminado, aunque la falta de comunicación que tuvieron anteriormente complicó las cosas dentro de la relación.

"Si se puede, no sé qué es lo que pueda pasar, poder llevar terapia de parejas porque amor hay, solamente que la comunicación y muchas cosas se están perdiendo. Lo que hizo (en Huánuco) no me pareció, no lo he disculpado porque a él no le parecería que yo esté en la misma situación como lo grabaron a él", expresó.

En definitiva, Melissa Klug mostró tranquilidad al hablar sobre Xiomy Kanashiro y Darinka Ramírez, confirmando que su hijo ya compartió momentos con la pareja de Jefferson Farfán y que mantiene una relación cordial con la madre de su última hija.