Jefferson Farfán revela el carísimo costo de su outfit y deja mudos a los conductores de 'La Manada'

Jefferson Farfán dejó en shock a los conductores de La Manada al detallar cuánto costaba cada prenda de su outfit durante una transmisión en vivo desde Colombia. La revelación dejó a todos hablando de su peculiar estilo y del inesperado momento que se vivió junto a los integrantes de Satélite+.

Jefferson Farfán viaja con 'La Manada'

Jefferson Farfán volvió a dar de qué hablar, pero esta vez lejos de las canchas. El exfutbolista se encuentra en Colombia acompañado de los conductores de La Manada: Gerardo Pe', Laura Spoya y el streamer Dafonseca, quien reemplazó por única ocasión a Mario Irivarren.

Todos ellos forman parte del equipo de Satélite+, el nuevo canal de YouTube donde la 'Foquita'. Aprovechando el viaje, los influencers decidieron hacer un IRL (transmisión en vivo) en la calle, donde no solo compartieron anécdotas, sino también una dinámica que ya es clásica en redes: "¿Cuánto vale tu outfit?".

Lo que los conductores de La Manada no imaginaron era que el valor del look del exfutbolista los iba a dejar con la boca abierta.

Jefferson Farfán revela el precio de su outfit

El momento más comentado de la transmisión llegó cuando los conductores, viendo que Jefferson Farfán estaba vestido de forma aparentemente sencilla, le pidieron revelar el precio de su ropa. El exfutbolista no lo dudó ni un segundo.

"Mi gorrita es de mi marca propia, 'Mdre', y mi polo (de la marca Christian Dior) me costó aproximadamente 900", comentó.

Inmediatamente, Gerardo Pe' lo interrumpió, incrédulo, para confirmar si hablaba de dólares o soles. Jefferson Farfán, sin perder la calma, dejó claro que se trataba de dólares.

Todos reaccionaron con risas, gritos y, obviamente las bromas de Dafonseca no faltaron, quien dijo: "¿El polo 900? ¡Que también lo usas de toalla!". La escena se volvió viral entre los seguidores.

Pero la cosa no quedó ahí. Jefferson Farfán siguió detallando su look y confesó que su pantalón costaba nada menos que $2.200.

Como si eso fuera poco, agregó que sus zapatillas blancas tenían un valor aproximado de $600.

Pero cuando llegó el turno de hablar de la cadena, el reloj o el perfume, la 'Foquita' prefirió guardar silencio para no seguir alimentando la conmoción del grupo.

La dinámica también incluyó a Adriano Farfán Klug, el hijo de 17 años del exfutbolista, quien se encontraba con él en Colombia.

Aunque vestía muy parecido a su padre, Adriano Farfán Klug confesó que no tenía idea del precio de su propia ropa, lo que generó aún más risas entre los presentes.

Sin duda, la sorpresiva revelación del lujoso outfit de Jefferson Farfán convirtió la transmisión desde Colombia en uno de los momentos más comentados del viaje junto a La Manada.