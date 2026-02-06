Sergio Peña deja atrás polémica con Alianza Limas al ser presentado como jugador del Sakaryaspor de Turquía

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sergio Peña parecer haber cerrado su segundo ciclo con Alianza Lima luego de haber sido separado del club tras un escándalo de indisciplina ocurrido en Uruguay. Ahora, el volante fue presentado como nuevo jugador del Sakaryaspor de la segunda división de Turquía tras haber sido denunciado por un grave delito días atrás.

Sergio Peña fue presentado en Turquía

Como se recuerda, junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, el habilidoso jugador recibió la acusación de abuso sexual contra una joven de 22 años. Según indicó la víctima, los hechos se dieron al interior de una habitación en el hotel de concentración del elenco blanquiazul en Montevideo.

Alianza Lima, al enterarse de lo sucedido, separó indefinidamente a Sergio Peña y a los otros dos jugadores involucrados hasta que los hechos puedan ser esclarecidos. Sin embargo, con el correr de los días el club fue cambiando de parecer al punto de dejar de ser parte de manera definitiva.

Sin embargo, el volante decidió continuar con su carrera mientras el proceso legal continúa su camino por lo que en los últimos días viajó a Turquía para unirse a las filas del Sakaryaspor de la segunda división.

Finalmente, tras varias idas y vueltas, Sergio Peña fue presentado en sociedad en este nuevo club junto a sus directivos y con un video compilando sus mejores jugadas en sus anteriores equipos y en la Selección Peruana.

"Nuestro club ha llegado a un acuerdo con Sergio Peña. Le deseamos éxitos bajo nuestra camiseta verde-negra. ¡Bienvenido Peña!", indicaron.

¿Qué es de los otros involucrados?

Respecto a los otros dos jugadores separados de Alianza Lima de manera indefinida, en las últimas horas se conoció novedades sobre Carlos Zambrano a través de redes sociales. El experimentado central publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se le ve entrenando y poniéndose físicamente a punto pensando en volver a la actividad.

En el caso de Miguel Trauco se pudo conocer que estaría cerca de partir a una exótica de Asia tras este escándalo de indisciplina. Diversos portales señalaron el lateral izquierdo viene siendo seguido de cerca por un club de Indonesia para continuar su carrera por lo que resta de la temporada.

En resumen, Sergio Peña fue presentado como nuevo jugador del Sakaryaspor de la segunda división de Turquía. El volante nacional deja atrás su segundo ciclo en Alianza Lima luego de haber sido acusado de presunto abuso sexual contra una joven argentina.