¿Pavez y Carbajal fuera de la vuelta ante 2 de Mayo? Alianza Lima se pronunció sobre lesiones de sus jugadores

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima arrancó con el pie izquierdo su participación en la Fase 1 de la Copa Libertadores con una derrota ante 2 de Mayo en Paraguay. El elenco blanquiazul mostró altas y bajas a lo largo de los 90 minutos y, a pesar de tener chances claras en el arranque del encuentro, perdió el cotejo tras un sorpresivo tanto sobre los minutos finales.

Parte médico de los jugadores de Alianza Lima

Otra de las complicaciones que dejó este partido fueron los cambios obligados de Cristian Carbajal y de Esteban Pavez por lesiones. El lateral tuvo que dejar la cancha tras recibir un violento balonazo en el rostro, mientras que el volante chileno quedó sentido en una jugada dividida.

Justamente, Alianza Lima emitió un parte médico sobre la situación de ambos futbolistas. Para comenzar, el defensor tuvo que ser llevado a una clínica local tal como indica el procedimiento para los golpes en la cabeza.

Por suerte, el futbolista fue dado de alta tras una horas la no presentar complicación alguna. Eso sí, el lateral continuará bajo observación del cuerpo médico del club. En el caso de Esteban Pavez, los resultados exactos de su dolencia aún no se pudieron conocer ya que recién se le practicarán los exámenes correspondientes cuando el plantel pise nuevamente territorio peruano.

Paolo Guerrero se pronuncia tras derrota

Luego del pitazo final, algunos de los jugadores conversaron con la prensa para dar sus sensaciones sobre esta dura derrota. Uno de los que dio sus impresiones sobre el duelo fue Paolo Guerrero quien increíblemente no fue inicialista a pesar de haber convertido en los dos últimos cotejos.

De acuerdo a su parecer, el 'Depredador' consideró que el primer tiempo fue la oportunidad ideal para poder abrir el marcador y sacar una ventaja que pueda ser importante en la vuelta. Sin embargo, también destacó la entrega y sacrifico de sus compañeros, así como la intensidad mostrada en la primera parte.

"Considero que tuvimos las mejores oportunidades y debimos aprovecharlas mejor, aunque el equipo mostró un gran sacrificio. La intensidad que demostramos, especialmente en el primer tiempo, fue muy alta. Tuvimos opciones para definir el partido en ese momento", expresó a los medios.

En resumen, Alianza Lima emitió un parte médico sobre las lesiones de Cristian Carbajal y Esteban Pavez. El lateral ya se encuentra fuera de peligro, mientras que el chileno se someterá a los exámenes de rigor a su llegada al Perú.