Universitario olvida a Edison Flores y ya tiene listo a su reemplazo para jugar ante Cusco FC

En medio de la expectativa por su visita a la Ciudad Imperial, Universitario ya piensa en el reemplazo de Edison Flores, quien se encuentra lesionado, para el partido ante Cusco FC, en un duelo clave para seguir por el buen camino en la Liga 1 ¿De quién se trata? Aquí te lo contamos.

El plan de la 'U' tras baja de Flores

Universitario de Deportes arrancó con el pie derecho el torneo local tras su victoria ante ADT en el Monumental. Sin embargo, casi de inmediato apareció un nuevo desafío en el calendario: visitar al subcampeón Cusco FC en el siempre complicado Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El equipo dirigido por Javier Rabanal sabe que la altura no perdona y que cualquier descuido se paga caro. Por eso, durante los últimos entrenamientos, el comando técnico ha venido probando variantes ofensivas debido a las bajas que presenta el plantel.

La principal ausencia es la de Edison Flores, quien no estará disponible para este compromiso. Frente a este panorama, el entrenador español tomó una decisión tras evaluar el rendimiento de sus atacantes en las prácticas.

Todo apunta a que Lisandro Alzugaray será el elegido para reemplazar a Edison Flores y acompañar en el ataque a Alex Valera, formando una dupla que ilusiona a la hinchada crema.

Alzugaray será titular en Cusco

Lisandro Alzugaray aparece como la principal carta de Universitario para afrontar este partido de alto voltaje. El atacante argentino no es ajeno a este tipo de escenarios, ya que viene de jugar en altura cuando defendía la camiseta de LDU en Ecuador, donde incluso fue una de las figuras del equipo.

🟡🔴 Lisandro Alzugaray se perfila como el acompañante de Alex Valera en la delantera titular de #Universitario ante Cusco FC, ante la lesión de Edison Flores. pic.twitter.com/2V7RSzqGq2 — Tavo Serpa (@tavo_serpa) February 4, 2026

Ese detalle no pasa desapercibido para el comando técnico, sobre todo considerando que el choque ante Cusco FC se jugará en una plaza siempre complicada para los visitantes.

Además, Lisandro Alzugaray ya tuvo minutos en el debut ante ADT. En tienda crema confían en que el argentino pueda aprovechar este partido para consolidarse.

Universitario vs Cusco FC

El encuentro entre Universitario y Cusco FC está programado para este sábado 7 de febrero, desde las 8:00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión estará a cargo de L1 Max, que también ofrecerá la previa del compromiso.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Anderson Santamaría, Williams Riveros y Jesús Castillo sí viajarán a Cusco. En el caso de Héctor Fertoli, ya se encuentra listo, pero todo indica que su debut se daría recién en la fecha 3. Lo mismo ocurre con Sekou Gassama, quien todavía no sería considerado.

Así, con Edison Flores fuera de la convocatoria, Universitario ya tiene listo a su reemplazo para jugar ante Cusco FC, y todo indica que Lisandro Alzugaray será la apuesta de Javier Rabanal para acompañar a Alex Valera en un partido clave en la altura de la Ciudad Imperial.