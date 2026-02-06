Alianza Lima es ninguneado por el DT de 2 de Mayo y recibe fuerte advertencia antes del partido en Matute

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego del triunfo de 2 de Mayo en Paraguay, Eduardo Ledesma no se guardó nada. El entrenador ninguneó a Alianza Lima, asegurando que el cuadro peruano no generó peligro real y dejando claro que su equipo está preparado para dar la sorpresa en la Copa Libertadores, más allá de la jerarquía y el presupuesto del rival.

DT de 2 de mayo ningunea a Alianza Lima

Tras el 1-0 que le dio ventaja a 2 de Mayo, Eduardo Ledesma comentó que el equipo blanquiazul apenas tuvo oportunidades: "Ellos no tuvieron muchas oportunidades, solo un remate de Gentile en el primer tiempo".

Para el DT paraguayo, esto refleja la superioridad de su escuadra, que contó con varias chances claras de ampliar el marcador: "Creo que nosotros tuvimos oportunidades muy claras. Quizás pudimos ganar por más goles, no lo supimos aprovechar".

El análisis de Ledesma fue contundente y dejó en claro que la victoria no fue casualidad. Para él, el triunfo se basó en la organización, el sacrificio y la convicción colectiva de su plantel, factores que considera más determinantes que la experiencia o el presupuesto de Alianza Lima.

DT de 2 de mayo lanza fuerte advertencia

Más allá del resultado, Ledesma compartió el mensaje que dio a sus jugadores antes del partido: "Conversamos con los jugadores, les dijimos que más allá del presupuesto que tiene el rival de turno, nosotros sabíamos que, siendo solidarios, jugando todos juntos, estando bien cerca y ayudándonos siempre podíamos hacerle frente a cualquier equipo".

Con estas palabras, el entrenador paraguayo dejó en claro que su equipo no teme enfrentar a rivales de mayor jerarquía y que el factor emocional y colectivo será clave en Matute.

El mensaje también sirvió como advertencia a Alianza Lima, ya que 2 de Mayo llega motivado y confiado, listo para defender la ventaja y buscar un resultado histórico fuera de casa.

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar?

El repechaje se juega el próximo miércoles 11 de febrero en Matute desde las 7:30 PM. Después de perder 1-0, Alianza Lima tiene que ganar aunque sea por un gol para seguir en la Copa Libertadores.

Si solo iguala en goles, el pase se definirá en penales, y un empate o derrota significará la eliminación directa del torneo.

Así, Alianza Lima se prepara para enfrentar a 2 de Mayo con la presión de remontar un 1-0 y bajo la advertencia del DT Eduardo Ledesma, quien no solo ninguneó al equipo blanquiazul, sino que dejó claro que su escuadra está lista para aprovechar cualquier descuido en Matute y mantener la ventaja en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.