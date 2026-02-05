Joao Grimaldo no jugará importante torneo con Sparta Praga: DT no lo incluyó, pero sí a Oliver Sonne

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Joao Grimaldo tuvo un debut en Sparta Praga por demás auspicioso al convertir un tanto en la goleada ante Sukla tras una asistencia de Oliver Sonne. Esta jugada era un adelanto de la dupla peruana que se formaría en el equipo checo y que tantas alegrías le daría a sus hinchas en todos los torneos a disputar.

Joao Grimaldo no fue inscrito en importante torneo

Sin embargo, el jugador formado en Sporting Cristal recibió una dura noticia en las últimas horas tras conocer que su entrenador Brian Priske lo dejó fuera de la lista de inscritos para disputar lo que resta de la Conference League.

De acuerdo a la información brindada por el periodista Christian Hinostroza, la UEFA te permite la inscripción de 3 jugadores para este periodo del año por lo fueron agregados Oliver Sonne, Andrew Irving y Matyáš Vojta.

Con ello, Joao Grimaldo no podrá disputar minuto alguno de esta competición internacional por lo que tendrá que centrarse en la Liga y Copa de Chequia.

Joao Grimaldo durante su presentación en Sparta Praga.

"Atención: Joao Grimaldo no jugará la Conference League. Sparta Praga solo tenía la posibilidad de inscribir a 3 jugadores nuevos y los elegidos fueron Oliver Sonne, Andrew Irving y Matyáš Vojta", indicó en redes sociales.

Aún debe mejorar

Esta complicada decisión para el futbolista de la Selección Peruana va en concordancia con lo expuesto por Brian Priske días atrás. El estratega no dudó en ser muy sincero en sus impresiones para con el jugador nacional al alabar su habilidad, pero con ciertas precisiones.

El nacido en Dinamarca aseguró que Grimaldo tiene grandes cualidades el momento de desempeñarse con el balón, pero también precisó que su condición física debe mejorar mucho. Por ello, aseguró que trabajarán este punto en específico para ver una mejor versión del atacante.

"Tiene muy buenas cualidades con la pelota, pero aún debe mejorar. Trabajaremos en su estado físico, y debe acostumbrarse a la intensidad de la liga checa", contó aquella vez en rueda de prensa.

