Sergio Peña ya se encuentra en Turquía para ser nuevo jugador de Sakaryaspor de la segunda división

Mientras Alianza Lima caía ante 2 de Mayo en la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, Sergio Peña viajaba rumbo a Turquía para continuar con su carrera futbolística en medio de un escándalo extrafutbolístico y judicial.

El volante de la Selección Peruana fue acusado, junto con Carlos Zambrano y Miguel Trauco, por abuso sexual contra una joven argentina de 22 años. Según relató la mujer, el hecho ocurrió al interior de una habitación del hotel donde los íntimos concentraban en Montevideo durante la Serie Río de la Plata.

Sergio Peña ya se encuentra en Turquía

Luego que explotara esta lamentable situación, Alianza Lima decidió separar indefinidamente a los tres jugadores implicados con la intención de finiquitar sus contratos. A partir de ahí, los futbolistas acusados comenzaron a ver opciones para continuar sus carreras futbolísticas a pesar del proceso legal que se avecina.

Uno de los que ya tiene todo arreglado para volver a jugar es Sergio Peña. En los últimos días, el volante de la Selección Peruana fue vinculado al Sakaryaspor de la segunda división de Turquía.

Justamente, el periodista Gustavo Peralta indicó que esta posibilidad está muy cerca de concretarse ya que el futbolista ya se encuentra en territorio turco para finiquitar su traspaso. El jugador viajó por la noche de este miércoles 4 de febrero mientras los íntimos enfrentaban a 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

"Me cuenta un amigo que Sergio Peña ya está en Turquía porque viajó ayer. Ya está en Turquía y los periodistas no se enteraron", indicó el hombre de prensa.

Además, según reveló Ovación, Alianza Lima llegó a un acuerdo con Sergio Peña para finalizar el vínculo contractual que los unía por lo que llegar al elenco turco como jugador libre.

No seguirán en el club

Con esto, se confirma la información que se dio a conocer días atrás de que Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano no seguirán en el elenco íntimo tras la grave acusación que recibieron.

Incluso, en el debut a nivel internacional se vio que Esteban Pavez utilizó el dorsal 5 de Zambrano y Marcos Huamán la 13 que dejó Miguel Trauco. De momento, la 10 de Peña quedará libre.

En resumen, Sergio Peña ya se encuentra en Turquía para unirse a las filas del Sakaryaspor de la segunda división de ese país. El volante viajó la noche de este último miércoles 4 de febrero cuando Alianza Lima enfrentaba a 2 de Mayo.