Claudio Pizarro llena de elogios a Felipe Chávez tras fichar por Colonia: "Puede convertirse en pieza clave"

En los últimos días, el nombre de Felipe Chávez volvió a ser portada de los principales portales deportivos del país luego que se diera a conocer sobre su salida de Bayern Múnich para probar suerte en otro club de fútbol alemán.

A pesar de haber debutado recientemente en la Bundesliga, el jugador peruano fue prestado, con opción a compra, al FC Colonia en busca de más minutos en lo que resta de la temporada. Tras ello, un histórico de nuestro país y del balompié teutón saludó su decisión y le deseó lo mejor de cara a este nuevo reto.

Claudio Pizarro llena de elogios a Felipe Chávez

Claudio Pizarro, referente de la Selección Peruana y Alemania, aseguró que Felipe Chávez es un jugador de gran calidad a pesar de sus cortos 18 años. Según precisó, el atacante cuenta con la capacidad necesaria para crear y finalizar la diferentes jugadas de gol durante todo el encuentro.

"A pesar de su edad, Pippo ya juega con mucha inteligencia y crea ocasiones de gol con sus pases en el último tercio del campo con regularidad, lo que se refleja en sus 50 puntos en el Bayern Campus y su merecido ascenso al equipo profesional", indicó a un medio alemán.

Seguidamente, el 'Bombardero de Los Andes' le deseó todo lo mejor al joven jugador y dejó en claro que Colonia, club donde también jugó, disfrutará de su talento. Además, precisó que Chávez estará muy cómodo en la ciudad y con la afición del equipo.

"Con su fortaleza en la construcción del juego, puede convertirse en la pieza clave entre la defensa y el ataque del FC Köln. Le deseo todo lo mejor en Colonia y ojalá tenga los minutos necesarios. La directiva y la afición pueden esperar un gran jugador, y Pippo puede esperar una gran ciudad, una afición fantástica y un estadio único", añadió.

¿Qué dijo Felipe Chávez?

Por su parte, el jugador nacido en Alemania indicó que este es un nuevo paso en su corta carrera ya busca la continuidad deseada para cumplir los objetivos trazados para este 2026.

"Estoy deseando asumir mi nuevo cargo en el Colonia. Decidí dar el siguiente paso en mi carrera. Pero, por supuesto, también quiero ayudar al equipo a alcanzar los objetivos y alcanzar el máximo éxito posible", añadió en charla con la prensa de su nuevo equipo.

En resumen, Claudio Pizarro llenó de elogios a Felipe Chávez tras dejar Bayern Munich y fichar por el FC Colonia de la Bundesliga. El Bombardero dejó en claro que el peruano hará feliz a la hinchada de su nuevo equipo gracias a su habilidad y talento.