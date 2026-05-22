Soda Stereo en Lima: Conoce el horario y recomendaciones para los shows en la Costa Verde

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La espera terminó. A siete meses de anunciar su retorno al Perú, la banda argentina Soda Stereo tocará este fin de semana en Lima como parte de su gira denominada "Ecos", un formato trae consigo a su vocalista, Gustavo Cerati.

El reencuentro de la "trilogía del rock en español" será en la Arena 1 de la Costa Verde, en tres jornadas que prometen mucha emoción, recuerdos y nostalgia con los éxitos que marcó más de una generación en toda Latinoamérica, incluido nuestro país.

¡Atentos Perú!

Para nada es un secreto que el Perú fue un país más que importante para la internacionalización de Soda Stereo. En noviembre de 1986, Gustavo Cerati, Charly Alberti y "Zeta" Bossio llegaron por primera vez a nuestras tierras para ofrecer una serie de conciertos en Arequipa, Trujillo y Lima, este 2026 volverán a hacer lo propio, los días 22, 23 y 24 de mayo.

¡FALTA UN DÍA PARA VERNOS EN LIMA🇵🇪!#Ecos — Soda Stereo (@sodastereo) May 22, 2026

Con referente a los dos primeros shows, las entradas están agotadas desde finales del 2025; no obstante, todavía quedan algunos boletos disponibles para la zona platinium del espectáculo del domingo 24, vía el portal de Joinnus.

La productora a cargo del evento comunicó en la última semana que habrá un área de estacionamiento para 400 vehículos y un servicio gratuito de buses al finalizar todos los conciertos, con destino a San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Surco (Bolichera).

Las puertas del Arena 1 se abrirán desde las 5:00 p. m. y el inicio el show está previsto para las 9:00 p. m. Es importante señalar que, la voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Gustavo Cerati y no Inteligencia Artificial, teniendo como referencia la gira "Me Verás Volver" del año 2007.

Vida de Cerati llega a Netflix en 2027

El 1 de mayo último, la plataforma Netflix anunció el inicio de las grabaciones del que será, el documental biográfico del músico argentino Gustavo Cerati. A través de su canal de YouTube, el gigante del streaming señaló que el estreno será en 2027, coincidentemente a 20 años del inicio de la histórica gira "Me Verás Volver", la cual reunió a la banda tras 10 años de separación para realizar una serie de presentaciones en Latinoamérica (incluido el Perú) y Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por la propia compañía, el documental se trata de un "retrato íntimo que revela las zonas más silenciosas y humanas del músico", a partir de testimonios exclusivos y material inédito. En ese sentido, la filmación se realizará íntegramente en Argentina.

Es importante resaltar que, Laura Cerati (hermana de Gustavo), es productora asociada al proyecto y según expresó, "esta obra significa poder resumir la vida de un ser que logró contagiar su pasión a través de su poesía y su música".

Soda Stereo está de regreso en el Perú, miles de fans vibrarán con sus éxitos de siempre, donde Cerati no solo será una imagen, sino una realidad en el escenario.