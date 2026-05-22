Cantante de reguetón fue asesinado tras salir de un estudio de grabación: Policía investiga el caso

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Cantante de reguetón fue asesinado tras salir de un estudio de grabación, así lo informaron las autoridades. El caso se mantiene bajo investigación policial, mientras que amigos, familiares y seguidores del artista le dan el último adiós.

Muere cantante de reguetón a los 22 años: Esto se sabe

El fallecimiento de un reconocido cantante de reguetón ha causado gran impacto entre seguidores de la música urbana y usuarios en redes sociales. De acuerdo a los últimos reportes policiales, el artista perdió la vida tras, aparentemente, salir de un estudio de grabación y abordar un auto junto a un integrante de su equipo de trabajo.

El cantante de música urbana, Mario Alberto Barreto Domínguez, mejor conocido como Degezeta, de tan solo 22 años, fue emboscado por hombres armados, quienes aprovecharon la luz roja del semáforo para atacar el auto donde viajaba por Culiacán, Sinaloa, el último miércoles.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Sinaloa ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer el caso que no solo acabó con la vida del cantante de reguetón, sino también de su acompañante, Iván Marlon, de 45 años. El suceso ha generado la sorpresa de los fans del artista Degezeta, quien apenas levantaba su carrera y recién contaba con más de 38 mil oyentes mensuales en Spotify.

Investigan asesinato de 'Degezeta': Amigos le dan el último adiós

Después de que la Policía de México confirmó el asesinato de 'Degezeta', la disquera Hyphy Music Inc. emitió un sentido mensaje en sus redes sociales.

"Nos tocó despedir a alguien que no solo era artista de la disquera, sino que era nuestro hermano. Mario, mejor conocido como 'Degezeta', dejó su tierra en Hermosillo para venirse a Culiacán y perseguir un sueño: hacer música, salir adelante y ganarse un lugar con su talento", señalaron en redes sociales, pidiendo que el asesinato del artista no quede impune.

En el marco de la lamentable noticia, se dio a conocer que horas antes de ser asesinado, Degezeta había dado pistas de encontrarse en el estudio de grabación al compartir, en sus historias de Instagram, una fotografía con la que habría dejado entrever que preparaba música nueva.

Elementos del Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad se encuentran investigando el caso para hallar a los responsables del ataque que acabó con la vida del cantante de reguetón. Los fans del cantante expresaron sus condolencias en sus redes sociales y le dieron el último adiós.

Carrera musical de Degezeta

Mario Alberto Barreto Domínguez nació en Hermosillo, Sonora, y desde temprana edad mostró interés por la música. Inició dentro del rap y con el paso del tiempo evolucionó hacia sonidos urbanos y reggaetón. Logró firmar recientemente con la disquera Hyphy Music.

En 2023 lanzó oficialmente su sencillo 'No Quiero Perder El Tiempo', mientras que en 2025 presentó el álbum 'Me Voy Con La Otra Club Remix'. Entre los temas que comenzaron a ganar popularidad entre sus seguidores destacan 'TOSTO NAZO', 'Welcome To The Club', 'Chanel' y 'Mentira Burna'.

La muerte del cantante de reguetón Degezeta deja un profundo vacío entre sus fanáticos y dentro de la música urbana, donde era considerado una figura en crecimiento. Sus canciones continúan siendo compartidas por miles de usuarios que hoy lamentan su partida en México.