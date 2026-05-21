Con doblete de Cristiano Ronaldo, Al Nassr se corona campeón de la Liga Saudí

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol siempre guarda espacio para la revancha. Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, levantó por primera vez el trofeo de la Saudi Pro League con el Al Nassr, tras vencer 4-1 al Damac en la última jornada.

El astro portugués fue protagonista absoluto con un doblete que selló la consagración y desató lágrimas de alegría, apenas días después de la amarga frustración frente al Al Hilal.

El partido de la consagración

El encuentro en el Alawwal Park comenzó con dominio claro del Al Nassr. Sadio Mané abrió el marcador con un cabezazo que encendió a la hinchada, y Kingsley Coman amplió la ventaja con un disparo potente desde fuera del área.

Damac descontó de penal, generando cierta tensión, pero Cristiano apareció en el momento clave: primero con un golazo de tiro libre en el minuto 62' que devolvió la calma y luego con un remate implacable dentro del área en el minuto 80' que sentenció el 4-1 definitivo.

Tras este último tanto, el portugués fue sustituido en los minutos finales para recibir la ovación de todo el estadio, consciente de que había escrito una página histórica.

GOOOOOOOOOOOL DE CRISTIANO RONALDO GOLAZOOOOOOOO DE CRISTIANO RONALDO 🤩🤩🤩🤩 pic.twitter.com/r31BDYvZQ0 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 21, 2026

De la frustración al desahogo

La imagen de Cristiano llorando de alegría contrasta con la que había dejado apenas un partido antes contra Al Hilal. En aquel duelo, un autogol en el último minuto había negado la consagración anticipada, y las cámaras captaron al portugués con gestos de impotencia y rabia contenida.

Hoy, en cambio, las lágrimas fueron de felicidad: abrazado a sus compañeros, agradeciendo a la hinchada y celebrando un título que se le había resistido desde su llegada a Arabia en 2023.

🚨🚨| GOAL: CRISTIANO RONALDO WITH A BRACE!!!



Al Nassr 4-1 Damac FCpic.twitter.com/VfJJquG5y6 — CentreGoals. (@centregoals) May 21, 2026

Un impacto histórico

La victoria no solo le dio al Al Nassr su décima liga, también significó el primer título de Cristiano en Arabia Saudí. Con ello, rompió una sequía de cinco años sin títulos de clubes, desde la Coppa Italia con la Juventus en 2021.

El doblete lo acerca además a la marca de los 1.000 goles oficiales, consolidando su vigencia como máximo referente del fútbol mundial. Este campeonato se suma a su palmarés de ligas en Portugal, Inglaterra, España e Italia, confirmando que su ambición no conoce fronteras.

41 years old. 973 goals. 37 trophies.



The passion remains, an inspiration. pic.twitter.com/Roq3Xasoru — TC (@totalcristiano) May 21, 2026

El triunfo del Al Nassr y el llanto de Cristiano Ronaldo son la imagen más poderosa del fútbol saudí en 2026. El "Bicho" no solo ganó su primera liga en Arabia, también demostró que la pasión y la ambición no tienen edad.

Tras la frustración contra Al Hilal, hoy pudo festejar con lágrimas de felicidad, reafirmando que sigue siendo capaz de cambiar la historia con un gol. El fútbol le dio revancha, y él la aprovechó con la grandeza que lo caracteriza.