Reimond Manco arremete contra Guede tras rendimiento en Alianza: "El ego le pasa factura"

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Reimond Manco volvió a referirse al presente de Alianza Lima después de la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute. El exfutbolista señaló problemas defensivos del equipo y cuestionó la actitud de Pablo Guede durante sus respuestas ante las consultas periodísticas tras los últimos resultados.

Manco señaló problemas defensivos en Alianza Lima

El exjugador blanquiazul sostuvo que el cuadro dirigido por Pablo Guede no solamente está recibiendo goles, sino que también concede oportunidades de manera frecuente. Manco reconoció que Alianza generó varias ocasiones frente a Garcilaso, aunque advirtió que su rival también tuvo situaciones claras.

"En defensa no solo le están marcando a Alianza Lima, sino que le están creando muchas oportunidades de gol. Le están llegando muy fácil y le marcan en todos los partidos", explicó.

La observación de Manco se produjo después del encuentro que terminó con triunfo de Deportivo Garcilaso por 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva. El exfutbolista puso atención en las dificultades que presenta Alianza Lima para evitar que sus adversarios generen ocasiones durante los partidos del campeonato.

El técnico se viene complicando en el Clausura.

La crítica de Manco apunta a Guede

Durante su intervención en Juego Cruzado, Manco explicó que las preguntas de los periodistas forman parte de su trabajo y cuestionó la manera en que Guede responde cuando es consultado sobre el funcionamiento del equipo. Su principal observación estuvo relacionada con la autocrítica del entrenador.

"Creo que a veces el ego le pasa factura. Porque en sus respuestas siempre tiene 'la pata en alto'", añadió.

Pese a sus cuestionamientos, Manco no planteó que la situación de Alianza Lima sea definitiva. El exfutbolista sostuvo que el equipo todavía puede corregir los aspectos que considera pendientes, principalmente en defensa, mientras continúan las fechas correspondientes al Torneo Clausura 2026.

Manco pidió a Guede bajar la intensidad de sus respuestas y concentrarse en identificar los aspectos que deben mejorar. Según sus declaraciones, Alianza Lima tiene margen para corregir sus problemas y recuperar el rumbo, pese a la reciente derrota frente a Deportivo Garcilaso.

El exfutbolista también remarcó que las ocasiones ofensivas generadas por Alianza Lima no eliminan la necesidad de trabajar en otros sectores. Su análisis colocó nuevamente la defensa como uno de los puntos que requieren atención dentro del equipo dirigido por Pablo Guede.

La derrota ante Deportivo Garcilaso abrió nuevas dudas alrededor del rendimiento de Alianza Lima en el Clausura. En ese contexto, las declaraciones de Reimond Manco pusieron el foco sobre dos aspectos concretos: las facilidades defensivas concedidas y la necesidad de mayor autocrítica por parte de Pablo Guede.