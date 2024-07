Tras escándalo con Cristian Díaz: Bruno Marioni no seguirá como gerente deportivo de Alianza Lima

La derrota ante Universitario por 2-1 en el último clásico del fútbol peruano ha desatado una profunda crisis en Alianza Lima. Esta caída generó la destitución de Alejandro Restrepo al cargo de entrenador, pero esta no sería la única luego de conocerse sobre la inminente salida de Bruno Marioni.

Como se recuerda, el entrenador colombiano llegó al club a inicio de temporada con una gran expectativa por lo hecho en Deportivo Pereyra. Sin embargo, los pobres resultados obtenidos ante los rivales directos desencadenaron su salida.

El despido de Alejandro Restrepo no sería el único que se dará en estos días dentro de Alianza Lima, según las recientes informaciones.

El impase con Cristian Díaz generó un malestar en la plana mayor del club victoriano por lo que Bruno Marioni dejaría el cargo de gerente deportivo en las próximas horas. Así lo dio a conocer el portal Ovación donde se indicó que ambas partes vienen negociando para llegar a un común acuerdo.

El argentino asumió en enero de este 2024 este cargo con la responsabilidad de confeccionar el plantel que pelearía el torneo nacional y la Copa Libertadores. Sin embargo, algunos altibajos le terminaron pasando factura por lo que su salida del elenco victoriano es inminente.

"El argentino Bruno Marioni deja de ser el Director Deportivo de Alianza Lima. Malos resultados, contrataciones de jugadores que no estuvieron a la altura, técnicos que no cumplieron el perfil, el mal manejo en la gestión del reemplazo de Alejandro Restrepo, entre otros detalles, determinan su salida", indicó el periodista Luis Carrillo Pinto en su cuenta de X.

Con la salida confirmada de Alejandro Restrepo y la pronta destitución de Bruno Marioni, Alianza Lima deberá enfrentar un nuevo inconveniente. Cristian Díaz reveló que demandará a los victorianos luego que estos retrocedan en la negociación que venían sosteniendo para que se convierta en el nuevo entrenador.

"Alianza dejó a 3 personas sin laburo y ahora haremos lo que procede con todos los documentos que tenemos. No voy a esperar unos días y actuaremos rápido. Alianza no me llamó hasta hoy. Vamos a ver si presentan a otro técnico para actuar conforme a las recomendaciones del abogado con el acuerdo que tenemos y enviamos al club", expresó.