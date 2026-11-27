27/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana volverá a la acción durante una nueva Fecha FIFA, donde se disputará únicamente un solo encuentro que será ante su similar de Panamá, y tendrá como localidad el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. En ese marco, el técnico Mano Menezes anunciará este viernes 27 de noviembre la lista de convocados que integrarán la delegación nacional.

Es la quinta convocatoria del estratega brasileño desde que asumió el mando de la 'Bicolor'. El objetivo será continuar con la preparación del equipo de cara a sus próximos desafíos, entre ellos, el proceso rumbo al Mundial de 2030.

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