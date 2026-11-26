26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos (CNCVED), órgano multisectorial adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), emitió un comunicado este jueves 26 de noviembre con referente a la realización del partido que sostendrán este domingo 29, el Sport Huancayo y Universitario de Deportes, por el Play Off Semifinal Ida de la Liga 1 - 2026.

A través de la misiva oficial, la institución ratificó que, tras recibir conocimiento por parte de las instancias técnicas competentes, el Estadio IPD Huancayo cuenta con habilitación vigente únicamente para el uso de la tribuna occidente.

Exhortación a que se cumplan las leyes

Mediante su comunicado, la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos informó que, en su sesión extraordinaria virtual de hoy, jueves 26 de noviembre, evaluaron la situación de seguridad del recinto deportivo, teniendo como premisa que el duelo que sostendrá el "Rojo Matador" y los "cremas" es considerado de "alto riesgo" por las autoridades competentes.

En ese sentido, frente a las disposiciones de la Ley N.° 30037, sobre separación de barras y prevención de riesgos en eventos de alta concurrencia, la CNCVED acordó por unanimidad: exhortar a las autoridades locales y órganos competentes en materia de seguridad en los espectáculos deportivos, a que garanticen una "actuación coordinada y coherente" para la evaluación del Plan de Protección y Seguridad, el otorgamiento de garantías inherentes al orden público, el despliegue policial y la verificación de la seguridad en edificaciones.

Dichas instituciones a cargo son la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD, la Subprefectura Provincial de Huancayo, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Asimismo, exhortó al Sport Huancayo -en su calidad de organizador del espectáculo deportivo- a adoptar las medidas organizativas y de seguridad necesarias, en coordinación con la administración del recinto deportivo, para que el encuentro contra Universitario de Deportes se realice únicamente en la tribuna occidente, respetando el aforo máximo legal de personas, y con hinchada local.

Comunicado

Policía Nacional del Perú no se daría abasto para controlar a ambas hinchadas en occidente

Sobre la exhortación dada por la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, su presidente, Alfonso Barrenechea, informó este jueves a Exitosa, que la recomendación también se sustenta en que la Policía Nacional del Perú no se daría abasto para resguardar a ambas hinchadas en una sola tribuna.

"Los informes de la Policía han dicho de que ellos no tienen la capacidad operativa de poder asegurar la seguridad del evento con dos barras en una sola tribuna", sostuvo al programa "Exitosa Deportes".

🔴🔵 #ExitosaDeportes⚽⚽ | En entrevista con Exitosa Deportes, Alfonso Barrenechea, presidente de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, mencionó cuáles serían las consecuencias que generaría que el partido entre Sport Huancayo y Universitario se dispute con hinchada local en el estadio IPD Huancayo y que no se habilite la tribuna oriente. Enfatizó que de no cumplirse la medida habría responsabilidades penales contra la PNP, Municipalidad Provincial de Huancayo, y otras autoridades incluso en contra del mismo club huancaíno. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 26, 2026

Con referente al último antecedente de ambos equipos, Barrenechea recordó que la tribuna oriente fue habilitada sin autorización para los hinchas de la "U", pese a presentar daños estructurales, motivo por el cual, el Sport Huancayo recibió una multa económica.

Finalmente, tras el comunicado de la Comisión, el equipo huancaíno confirmó que acatará lo dispuesto en su totalidad; es decir, solo se jugará con sus aficionados y en la tribuna occidente.