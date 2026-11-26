26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima recibió una nueva sanción económica de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, a pocos días de disputar la final del campeonato. El club deberá pagar 3.5 UIT, equivalentes a S/ 19 250, por una infracción cometida durante su visita a Cusco FC.

¿Por qué sancionaron a Alianza Lima?

La resolución corresponde al expediente L1.O-100-26 y sanciona al equipo blanquiazul por incumplir los acápites 96.2 y 96.3 del artículo 96 del Reglamento de la Liga 1. La infracción está relacionada con el tiempo de retorno al campo después del descanso.

Los equipos deben encontrarse en el terreno de juego a los 14 minutos de finalizado el primer tiempo para reanudar el encuentro. El reglamento considera una falta el retraso en el inicio o reinicio cuando es responsabilidad de uno o ambos clubes.

La resolución también incluye una advertencia para Alianza Lima ante una posible reincidencia. El organismo señala que, si vuelve a cometer una infracción de igual o similar naturaleza, se aplicará lo establecido en el artículo 37 del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

"Imponer al Club Alianza Lima una multa de 3.5 UIT por la infracción al artículo 96 acápites 96.2 y 96.3 del Reglamento de la Liga 1 Te Apuesto 2026", indica.

El partido que originó el procedimiento se disputó el 11 de octubre, cuando Alianza Lima visitó a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por el Torneo Clausura. El conjunto íntimo ganó aquel encuentro por 2-1.

Resolución

Alianza Lima acumula nueve UIT en multas

Esta nueva penalidad se suma a otras sanciones económicas recibidas por el club durante la temporada debido a retrasos en la salida al campo. Los expedientes disciplinarios registran multas anteriores de una UIT ante Sporting Cristal, dos UIT frente a Sport Boys y 2.5 UIT contra UTC.

Con el nuevo castigo de 3.5 UIT, Alianza Lima acumula nueve UIT en multas por demoras vinculadas al inicio o la reanudación de partidos durante 2026. Ese monto equivale a S/ 49 500, tomando como referencia el valor de la UIT vigente este año.

El historial también contempla dos procedimientos anteriores que terminaron en advertencias, por los encuentros ante Juan Pablo II y Universitario. En total, los registros disciplinarios citados por la prensa contabilizan seis expedientes relacionados con el artículo 96.3 durante la presente temporada.

De esta manera, Alianza Lima deberá asumir el pago de S/ 19 250 por el retraso registrado ante Cusco FC. La sanción de 3.5 UIT se incorpora a las multas acumuladas durante 2026, cuando el equipo se prepara para disputar la final de la Liga 1.