26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Club Sport Huancayo confirmó este jueves mediante un comunicado oficial que el partido de ida de las semifinales de la Liga 1 2026 frente a Universitario de Deportes, programado para este domingo 29 de noviembre a las 3:00 p. m. en el Estadio IPD Huancayo, se disputará únicamente con la tribuna Occidente habilitada y con presencia exclusiva de hinchada local.

En el mismo pronunciamiento, la institución precisó que quedará prohibido el ingreso con banderolas, camisetas o cualquier tipo de indumentaria del equipo visitante con el fin de resguardar el orden y la seguridad del espectáculo deportivo.

Acatarán medida de seguridad

La determinación llega tras la sesión extraordinaria de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos (CNCVED), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que exhortó por unanimidad a cumplir con la Ley N.° 30037 y a que el encuentro de alto riesgo se juegue solo en Occidente dentro del aforo legal permitido.

Asimismo, el titular de la comisión, Alfonso Barrenechea, que la Policía Nacional del Perú no contaría con capacidad operativa para controlar a dos barras en una sola tribuna, mientras que el club anunció la venta de entradas con un precio único de S/ 150.

El antecedente del Clausura

El anuncio se produce luego del cuestionado antecedente de la fecha 17 del Torneo Clausura, cuando el estadio recibió autorización de la Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) únicamente para la tribuna Occidente con un aforo de 7.860 espectadores.

Aquella medida dejaba inhabilitadas las tribunas Oriente, Norte, Sur y la platea baja por falta de permisos y condiciones de seguridad, incluida la falta de certificación ITSE y trabajos de mantenimiento en Oriente. Pese a ello, el club dejó ingresar público visitante y habilitó Oriente sin autorización, lo que derivó en una multa económica impuesta por el IPD.

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El episodio reavivó los reclamos en torno a la fiscalización y la responsabilidad de los organizadores de cara a la llave decisiva, en la que el conjunto dirigido por Richard Pellejero busca repetir la contundente victoria por 4-1 lograda el pasado domingo ante la escuadra crema antes de afrontar la vuelta en el Estadio Monumental.

Con su comunicado oficial, Sport Huancayo ratifica que la semifinal de ida ante Universitario de Deportes se jugará con público local en Occidente y sin indumentaria visitante, ajustándose a la exhortación de la CNCVED y a los controles de seguridad. La atención queda puesta ahora en el cumplimiento estricto de las normas durante el domingo en Huancayo antes de definir la serie en Lima.