26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A poco de acabar la temporada 2026 de la Liga1, varios clubes han comenzado a trabajar en la conformación de su equipos para el próximo año. En ese contexto, los tres grandes del fútbol peruano, Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal estarían interesados en fichar a Wilder Cartagena, que acabó contrato en la MLS.

¿Volverá Cartagena al Perú?

De acuerdo con el periodista Enrique de la Rosa en el programa de internet 'El Arranque', los tres grandes del balompié nacional están tras el volante, luego de que Orlando City no extendiera su vínculo, al no activar la renovación automática. Esto, de momento, lo deja como agente libre.

"Wilder Cartagena tiene ofertas de Alianza, de la 'U' y de Cristal. Tenía una cláusula contractual con Orlando City que si quería renovarle automáticamente, por el monto que ya estaba, la tenía. Le ha comunicado que no, parece que le van a ofrecer un contrato, pero con un sueldo inferior. Vamos a ver si prioriza quedarse o la oferta de uno de los tres grandes", sostuvo.

Wilder Cartagena es pretendido por Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Pero ¿quién lleva la delantera?💣🇵🇪 https://t.co/5dxwC6ydMW — Enrique de la Rosa (@EnriquedelaRosa) November 26, 2026

Además, comentó que uno de ellos ha presentado una propuesta que supera a la de los otros dos interesados. Esto debido a que no tiene considerado activar una opción de compra de un jugador de su actual plantel y prefiere a un mediocentro de contención que llegaría a costo cero.

"La oferta mayor es la de Cristal, porque hoy tiene en mente no comprarle el pase a Álvarez Wallace y quien ocuparía ese tope de gama en la plantilla sería Cartagena. En Alianza está Pávez, Gaibor y Vélez y en la 'U' la mentalidad es Gruezo y ver si lo traen a Ureña", manifestó.

Carrera de Wilder Cartagena

Surgido de las inferiores de Alianza Lima, llegó al primer equipo en 2014 y para el siguiente dio el salto a Europa fichando por el Vitoria Setubal de Portugal. Sin poder establecerse, pasó varios periodos cedido en la Universidad San Martín, Tiburones Rojos de México y en 2019 retornó a La Victoria.

En 2020 se marchó a Godoy Cruz de Argentina y luego firmó por el Ittihad Kalba de la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, fue cedido al Orlando City en 2022 y finalmente se quedó en el cuadro de Florida hasta el término del actual curso.

De cara a la temporada 2027, los tres grandes del fútbol peruano, Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, estarían interesados en repatriar al mediocentro defensivo Wilder Cartagena, que de momento, se encuentra sin equipo.