26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido de la quinta fecha de la Liga Europa entre el Beşiktaş de Turquía y el Hapoel Beer-Sheva de Israel fue suspendido al minuto 25 por una gresca en las gradas del Batumi Arena, en Georgia. El duelo se disputó en dicha ciudad tras el pedido del club israelí para jugar en una sede neutral.

El incidente inició cuando hinchas turcos exhibieron banderas palestinas y pancartas de apoyo, lo que generó molestia en la tribuna rival. Ante ello, se desató una pelea entre aficionados que derivó en la intervención de la Policía georgiana con porras y gas pimienta, dejando detenidos y hospitalizados.

🚨Gürcistan polisi maçı rezil etti. Beşiktaş taraftarlarına biber gazı sıkılınca tribünler karıştı. #BJKvHBS https://t.co/Fc0mzPd8Kp pic.twitter.com/1kUfk9iPDQ — Gökhan Özturan (@GOzturan) November 26, 2026

Policía georgiana interviene por banderas palestinas

Cabe mencionar que, según medios turcos, los aficionados del Beşiktaş exhibieron banderas y pancartas de apoyo con el lema "Revuelta contra la ocupación, libertad para Palestina".

En uno de los videos viralizados en redes sociales, se observa a un hombre intentando convencer a los hinchas turcos para que retiraran el símbolo, pero estos se opusieron. Ante ello, las muestras de respaldo a la causa palestina generaron molestia en los seguidores israelíes, lo que desató una primera gresca exclusiva entre fanáticos en las tribunas.

Beşiktaş taraftarı, Filistin Bayrağını teslim etmemek için direniyor helal olsun!🇹🇷🇵🇸



pic.twitter.com/uomMfoGIS3 — Saraçoğlu Sports (@SaracogluSports) November 26, 2026

Posteriormente, la Policía georgiana intervino con porras y gas pimienta contra la hinchada turca, en un despliegue que dejó numerosos aficionados detenidos y varios heridos que tuvieron que ser hospitalizados.

No obstante, tras una pausa de aproximadamente 20 minutos, el encuentro se reanudó en Batumi. Previamente, los jugadores turcos y su capitán Orkun Kökçü evitaron estrechar la mano de sus rivales. Finalmente, el Beşiktaş ganó 2-1 con goles de Junior Olaitan y Kökçü, mientras que Javon East descontó al 90+3.

Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan taraftara müdahale etti. pic.twitter.com/zU4gSlqwuy — TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026

Condenan accionar de la UEFA

Antes del pitido final, los principales clubes de fútbol de Turquía se solidarizaron con el Beşiktaş y criticaron a la UEFA por obligar a que el partido se jugara en una sede neutral.

"¡La UEFA debe abandonar su doble rasero y el trato injusto hacia nuestros clubes! Condenamos enérgicamente la intervención desproporcionada de las fuerzas de seguridad contra los aficionados del Beşiktaş en Georgia esta noche", expresó el Galatasaray.

En esa línea, el propio Beşiktaş también repudió el accionar policial y denunció un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad contra los hinchas que asistieron al recinto.

Beşiktaş taraftarları, kendilerine biber gazı sıkıp darp etmeye çalışan provokatör Gürcü polisleri döve döve tribünden uzaklaştırdı. pic.twitter.com/Z5x6YKrhr0 — Gündem 7x24 (@gundem7x24) November 26, 2026

Finalmente, el club turco informó que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, sigue de cerca la evolución de la situación tras las detenciones y hospitalizaciones registradas durante la jornada en territorio georgiano.