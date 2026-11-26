26/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi volverá a disputar un encuentro en territorio argentino el próximo 20 de diciembre durante el partido de despedida de Carlos Tévez, que se llevará a cabo en el estadio La Bombonera de Boca Juniors.

Figuras confirmadas y vínculo deportivo entre ambos futbolistas

El anuncio fue realizado este jueves por el propio exdelantero en una entrevista concedida a la cadena deportiva local TyC Sports, donde confirmó la presencia del astro recientemente retirado de la selección albiceleste.

De acuerdo con lo informado por Tévez, surgido de las divisiones menores de Boca Juniors en 2001 y con una amplia trayectoria en el fútbol europeo, Messi encabezará la lista de invitados especiales que formarán parte del tributo a su carrera profesional.

Junto al exatacante del Barcelona y actual referente del fútbol mundial, también dirán presente reconocidas personalidades del balompié internacional y local, entre las que destacan Sergio 'Kun' Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, Martín Palermo y Leandro Paredes.

La participación de Messi responde al vínculo futbolístico que ambos construyeron durante años en la selección de Argentina, donde compartieron convocatorias en procesos de Eliminatorias Sudamericanas, ediciones de la Copa América y las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Asimismo, el exjugador de Manchester United, Manchester City y Juventus detalló parte de la agenda prevista para los invitados, manifestando su intención de trasladar a las estrellas internacionales hasta su barrio de origen en Buenos Aires, Fuerte Apache, con el objetivo de que conozcan el lugar del cual proviene su apodo.

¿ESTÁN LISTOS PARA LO QUE SE VIENE? ¡Leo Messi volverá a La Bombonera, para estar presente en el partido despedida de Carlos Tevez el 20 de diciembre! 📹 @BocaJrsOficial 📺 #AdiósApache, por ESPN en el Plan Premium de Disney Plus https://t.co/mdC8oB1Wtl — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

Detalles del encuentro en La Bombonera y posibles alineaciones

El partido homenaje se celebrará en el estadio del club xeneize, institución en la que Tévez disputó un total de 279 compromisos oficiales a lo largo de dos etapas ( 2001-2005 y 2014-2020) , anotó 94 goles y conquistó una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental y siete títulos nacionales.

Según los datos difundidos por la cuenta oficial de Instagram encargada de promocionar el espectáculo deportivo, el formato contemplará un enfrentamiento entre los equipos denominados 'Apache' y 'Boca', aunque todavía resta definir quiénes integrarán las alineaciones titulares y los bancos de suplentes.

Durante su intervención televisiva, Tévez expresó su expectativa de compartir el frente de ataque junto a Martín Palermo, máximo artillero histórico de Boca Juniors con 236 tantos, y Juan Román Riquelme, máximo referente del club y actual presidente de la entidad.

En cuanto a la dirección técnica de ambos conjuntos, el exdelantero señaló previamente que gestiona la participación de los entrenadores Carlos Bianchi y el italiano Roberto Mancini, mientras que las entradas ya salieron a la venta con miras a registrar un lleno total en el recinto deportivo.

En ese sentido, Lionel Messi regresará a los campos de juego de su país para participar en un evento conmemorativo que reunirá a referentes históricos del fútbol argentino e internacional en el estadio de Boca Juniors.