Universitario dedica EMOTIVO mensaje a Ignacio Buse tras ser campeón en ATP 500 de Hamburgo

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes felicitó a Ignacio Buse tras ganar título del ATP 500 de Hamburgo. El equipo de fútbol peruano no dudó en dedicarle un emotivo mensaje en sus redes sociales por dejar en alto al Perú en un torneo internacional de gran relevancia.

Ignacio Buse campeón ATP 500 de Hamburgo: Orgullo peruano

Con solo 22 años de edad, Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo tras superar por 78-66, 4-6, 6-3 en tres horas y tres minutos al estadounidense Tommy Paul, medallista de bronce olímpico en París 2024 en dobles masculinos, en la jornada de este sábado 23 de mayo.

'Nacho' Buse, conocido como el 'Sinner peruano', se convierte con este triunfo en el cuarto peruano de la historia en levantar un título ATP Tour, rompiendo una racha de 19 años sin títulos para Perú en el circuito profesional de tenis.

Además, con esta victoria, Ignacio Buse asciende hasta el puesto N° 31 del ranking ATP, en una carrera que apenas está comenzando, tal como lo anunció en su mensaje dirigido a nuestro país al ver tantos compatriotas alentándolo en cada encuentro que tuvo a lo largo de su carrera deportiva.

Universitario de Deportes felicita a Ignacio Buse

El tenis peruano vive un momento histórico y las reacciones en el ámbito deportivo nacional no se han hecho esperar. Tras una campaña impecable en las canchas de arcilla de Alemania, el joven tenista peruano Ignacio Buse alcanzó la gloria máxima de su carrera al coronarse campeón del prestigioso torneo ATP 500 de Hamburgo.

En medio de esta celebración, el club de Universitario de Deportes utilizó sus plataformas oficiales para extender una emotiva felicitación que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

"Garra crema en Hamburgo. Felicitamos a Ignacio Buse, tenista peruano e hincha crema, por consagrarse campeón del ATP 500 de Hamburgo", se lee en el emotivo mensaje que el club merengue le dedicó, no solo destacando las capacidades técnicas del atleta, sino también los valores de garra y perseverancia que históricamente caracterizan la identidad del equipo estudiantil.

Cabe destacar que, de acuerdo con una antigua foto en su cuenta de Facebook, se puede encontrar una fotografía de Ignacio Buse luciendo la camiseta crema de Universitario de Deportes, con el que evidencia ser hincha de este club peruano.

La 'U' felicita a Ignacio Buse por ganar título del ATP 500 de Hamburgo.

El mensaje de Ignacio Buse a Perú tras su triunfo

Cuando llegó el momento de la ceremonia de premiación, Ignacio Buse se mostró al borde de las lágrimas tras sostener el trofeo. Visiblemente emocionado, el tenista peruano dedicó unas palabras en inglés a quienes lo apoyaron en su carrera deportiva. Sin embargo, también se animó a dirigirse a las cámaras para hablar en español y dedicar un emotivo mensaje a todos los peruanos.

"A toda le gente de Perú (sonríe). Veo muchas banderas, muchas camisetas de blanco y rojo que me emocionan muchísimo. (...) Cómo extraño Perú... Quiero estar en Perú ya. Pero esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú, siempre. ¡Viva Perú!", expresó, generando la ovación de todos los presentes.

#IgnacioBuse #Perú ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵 ¡Emocionado! El tenista peruano Ignacio Buse dedicó palabras al Perú tras ganar la final del ATP 500 de Hamburgo. Con apenas 22 años, "Nacho" tuvo una semana de ensueño: derrotó al número 12 del mundo, sumó puntos importantes para escalar en el ranking ATP y conquistó el título más importante de su carrera. Además, se llevó más de 415 mil euros como ganador del torneo. #Exitosanoticias

El tenis peruano celebra el triunfo de Ignacio Buse y, Universitario de Deportes se sumó a los mensajes de felicitaciones por ganar el ATP 500 de Hamburgo este sábado 23 de mayo.