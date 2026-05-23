Ignacio Buse CELEBRA con emoción tras convertirse en CAMPEÓN del ATP 500 de Hamburgo

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenista peruano de 22 años venció al estadounidense Tommy Paul en tres sets —7-6, 4-6 y 6-3— en la final del ATP 500 de Hamburgo y conquistó el primer título de su carrera profesional. Buse, que llegó al torneo por la fase clasificatoria, completó la semana más importante de su vida deportiva: entró por la puerta más pequeña del cuadro y salió con el trofeo más grande de su historia.

Ignacio Buse expresa su alegría tras el título del ATP 500 en Hamburgo

A través de redes sociales se compartió un video de Ignacio Buse celebrando su primer gran logro profesional junto a sus amigos. Evidentemente emocionado por haberse convertido en el campeón del ATP 500 de Hamburgo. El joven tenista de 22 años muestra euforia mientras sus amigos gritan "Dale campeón".

📲 Ignacio via Instagram



Celebraciones tras el triunfo de Nacho 🥳



🎥: @/matiaszagazeta pic.twitter.com/56QxnTODas — Nacho Buse Updates (@buseupdates) May 23, 2026

Ignacio Buse y su mensaje tras dejar en alto al Perú

Tras derrotar a Tommy Paul por dos sets a uno se lució por la arcilla alemana y fue corriendo hacia su equipo de trabajo, entre ellos su entrenador Juan Lizariturry y el coach Gabriel 'Gabo' Urpí, para festejar con ellos este gran triunfo. Seguidamente, sostuvo fuerte la bandera peruana y la mostró a todos los asistentes al torneo de tenis más importante a nivel internacional.

Cuando llegó el momento de la ceremonia de premiación, el tenista peruano se mostró al borde de las lágrimas por la emoción de conseguir el título y cortar una racha de 19 años sin títulos para Perú en el circuito profesional. Tras sostener el trofeo, sostuvo el micrófono y dedicó unas palabras en inglés a sus padres, novia y todos los que lo apoyaron en su carrera deportiva.

Sin embargo, también se animó a dirigirse a las cámaras para hablar en español y dedicar un emotivo mensaje a todos los peruanos: "A toda le gente de Perú (sonríe). Veo muchas banderas, muchas camisetas de blanco y rojo que me emocionan muchísimo. (...) Cómo extraño Perú... Quiero estar en Perú ya. Pero esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú, siempre. ¡Viva Perú!".

#IgnacioBuse #Perú ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵 ¡Emocionado! El tenista peruano Ignacio Buse dedicó palabras al Perú tras ganar la final del ATP 500 de Hamburgo. Con apenas 22 años, "Nacho" tuvo una semana de ensueño: derrotó al número 12 del mundo, sumó puntos importantes para escalar en el ranking ATP y conquistó el título más importante de su carrera. Además, se llevó más de 415 mil euros como ganador del torneo. #Exitosanoticias

Perú está en la cima del tenis tras la victoria de Ignacio Buse sobre su rival, el estadounidense, Tommy Paul en tres sets —7-6, 4-6 y 6-3— en la final del ATP 500 de Hamburgo, que se desarrolló este sábado 23 de mayo.

Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo este sábado 23 de mayo y en medio de la algarabía por hacer historia en un importante torneo internacional, el tenista peruano dedicó un emotivo mensaje.