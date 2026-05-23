Ignacio Buse CELEBRA con emoción tras convertirse en CAMPEÓN del ATP 500 de Hamburgo

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 23/05/2026
El tenista peruano de 22 años venció al estadounidense Tommy Paul en tres sets —7-6, 4-6 y 6-3— en la final del ATP 500 de Hamburgo y conquistó el primer título de su carrera profesional. Buse, que llegó al torneo por la fase clasificatoria, completó la semana más importante de su vida deportiva: entró por la puerta más pequeña del cuadro y salió con el trofeo más grande de su historia.
Ignacio Buse expresa su alegría tras el título del ATP 500 en Hamburgo
A través de redes sociales se compartió un video de Ignacio Buse celebrando su primer gran logro profesional junto a sus amigos. Evidentemente emocionado por haberse convertido en el campeón del ATP 500 de Hamburgo. El joven tenista de 22 años muestra euforia mientras sus amigos gritan "Dale campeón".
Ignacio Buse y su mensaje tras dejar en alto al Perú
Tras derrotar a Tommy Paul por dos sets a uno se lució por la arcilla alemana y fue corriendo hacia su equipo de trabajo, entre ellos su entrenador Juan Lizariturry y el coach Gabriel 'Gabo' Urpí, para festejar con ellos este gran triunfo. Seguidamente, sostuvo fuerte la bandera peruana y la mostró a todos los asistentes al torneo de tenis más importante a nivel internacional.
Cuando llegó el momento de la ceremonia de premiación, el tenista peruano se mostró al borde de las lágrimas por la emoción de conseguir el título y cortar una racha de 19 años sin títulos para Perú en el circuito profesional. Tras sostener el trofeo, sostuvo el micrófono y dedicó unas palabras en inglés a sus padres, novia y todos los que lo apoyaron en su carrera deportiva.
Sin embargo, también se animó a dirigirse a las cámaras para hablar en español y dedicar un emotivo mensaje a todos los peruanos: "A toda le gente de Perú (sonríe). Veo muchas banderas, muchas camisetas de blanco y rojo que me emocionan muchísimo. (...) Cómo extraño Perú... Quiero estar en Perú ya. Pero esto sigue, que el sueño continúe y arriba Perú, siempre. ¡Viva Perú!".
Perú está en la cima del tenis tras la victoria de Ignacio Buse sobre su rival, el estadounidense, Tommy Paul en tres sets —7-6, 4-6 y 6-3— en la final del ATP 500 de Hamburgo, que se desarrolló este sábado 23 de mayo.
Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo este sábado 23 de mayo y en medio de la algarabía por hacer historia en un importante torneo internacional, el tenista peruano dedicó un emotivo mensaje.