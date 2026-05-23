Sedapal anuncia corte de AGUA en Lima el 25 de mayo: Estos distritos se verán afectados el lunes

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal dio a conocer qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el lunes 25 de mayo. Conoce qué zonas se quedarán sin servicio de forma temporal y en qué horario.

Motivo del corte de agua el 25 de mayo

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal precisó que la serie de cortes programados en el suministro de agua potable para el lunes 25 de mayo en diversos sectores de la capital se deberá a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, empalmes de nuevas tuberías y reparación de válvulas esenciales para asegurar la calidad de la distribución del servicio.

En ese marco, la empresa estatal instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no cotnar con agua en determinadas horas, que según indicó, serán escalonadas.

Se aconseja almacenar el recurso hídrico desde ya y, en caso el servicio no sea restablecido en el horario determinado, comunicarse al Aquafono (01) 317-8000 con solo el número del suministro.

Lista de distritos afectados con corte de agua: Cronograma

A continuación, te detallamos las principales zonas afectadas por el corte de agua programado para el lunes 25 de mayo, de acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, dado a conocer hasta el cierre de esta nota de Exitosa:

Motivo del corte: Limpieza de reservorio.

Horario de suspensión: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Zonas afectadas: Asociación de Vivienda Sagrado, Corazón de Jesús, Asociación de Vivienda Santa Patricia, A.H. Virgen del Pilar, A.H. Vista Alegre de Zapallal, C.P. Los Girasoles de Zapallal, A.H. Bellavista de Zapallal, A.H. Chavinillo, A.H. Villa Escudero, A.H. Zapallal Oeste, Comunidad Residencial San Agustín de Canin, Asociación Corsac, Asociación de Vivienda Lecona, C. San Miguelito.

¿Cómo saber si tu hogar está en la zona de corte?

Sedapal habilitó su plataforma digital oficial para que los usuarios verifiquen de forma exacta si sus viviendas sufrirán el corte de agua. Para realizar la consulta, se debe ingresar al siguiente ENLACE.

Además, puedes tener en cuenta los siguientes consejos ante el anuncio de la suspensión del servicio de agua potable el 25 de mayo:

Usa recipientes adecuados: Almacena el agua en bidones o baldes limpios y, sobre todo, asegúrate de que tengan tapa hermética. Esto evitará que el agua se contamine o que se convierta en un criadero de zancudos (como el dengue).

Separa el agua de limpieza: Guarda agua en tinas o baldes grandes separados para el uso de los servicios higiénicos, lavado de manos y limpieza del hogar.

Así que si pensabas hacer uso del recurso hídrico el lunes 25 de mayo, lo ideal es saber primero si tu zona está en la lista que dio a conocer Sedapal, donde precisa los distritos que se verán afectados con el corte de agua en Lima.