Asesinato del escritor Juan Soto Bacigalupo: PJ dicta 9 meses de prisión preventiva a sospechoso del crimen

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Manuel Valera, sobrino del escritor peruano Juan Soto Bacigalupo, tras ser sindica como principal sospechoso de su asesinato suscitado en exteriores de su domicilio localizado en el distrito de Barranco.

PJ dicta 9 meses de prisión contra sospechoso de crimen de escritor peruano

El Ministerio Público a través de sus canales oficiales informó que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Santiago de Surco - Barranco (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal provincial Diana Regalado Urquiaga, logró que se dicte esta medida cautelar por el periodo de nueve meses para Manuel Valera, de 30 años, por el delito de homicidio calificado.

Cabe señalar que esta determinación, que fue sustentada por el fiscal adjunto Renatto Luis Andia Moreno, "asegura la presencia del investigado" mientras continúan las diligencias con la finalidad de esclarecer las circunstancias en que sucedió el fallecimiento del litarato nacional.

"Los análisis de las pericias de luminol en las prendas del investigado, así como los rastros de sangre en la vivienda del agraviado, grabaciones de las cámaras de vigilancia cercanas al domicilio del presunto agresor y otras evidencias permitieron obtener la restricción", puntualizó la Fiscalía.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de Santiago de Surco-Barranco (Cuarto Despacho), a cargo de la fiscal provincial Diana Regalado Urquiaga, logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva para Manuel Valera (30), por el delito de homicidio calificado en... pic.twitter.com/xRmbFgmpgz — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2026

Así ocurrió el asesinato del escritor Juan Soto Bacigalupo

El pasado 22 de julio, se reportó el fallecimiento del destacado escritor Juan José Soto Bacigalupo en el distrito de Barranco. El hecho de sangre habría ocurrido a las 3:00 p.m. del último miércoles en exteriores de su vivienda, localizada cerca a la plaza Butters.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito de Barranco, el escritor Juan José Soto fue asesinado tras recibir múltiples puñaladas frente a su vivienda.



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Justo en la puerta de su vivienda fue interceptado por un sujeto que utilizó un arma blanca y lo apuñaló causándole heridas mortales. El también poeta dio gritos de auxilio generando que sus vecinos salgan de sus hogares hallaron a Soto Bacigalupo gravemente herido y pese a que personal de emergencia acudió para atenderlo solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El sobrino de la víctima fue trasladado a la comisaría del sector al ser sindicado como principal de sospechoso del ataque al literato por lo que fue trasladado a la comisaría del sector.

Como vemos, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Manuel Valera, sobrino del escritor peruano Juan Soto Bacigalupo, por el delito de homicidio calificado en agravio de su tío, el pasado 22 de julio en la puerta de su domicilio localizado en el distrito de Barranco.