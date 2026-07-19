Universitario venció por 1-2 a ADT en Tarma, por su debut en el torneo Clausura

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes comenzó de manera positiva su camino en el Torneo Clausura 2026. El equipo 'crema' derrotó 2-1 a ADT en el estadio Unión Tarma y consiguió una importante victoria fuera de casa.

La 'U' golpeó primero en Tarma

El conjunto dirigido por Héctor Cúper logró ponerse en ventaja con un gol de Álex Valera. Sin embargo, el cuadro local respondió rápidamente y consiguió igualar el marcador mediante Jeremy Canela, dejando el encuentro abierto durante la primera mitad.

Antes del descanso, ADT sufrió la expulsión de John Narváez, una situación que cambió el trámite del partido y obligó al equipo tarmeño a disputar el complemento con un jugador menos.

Alzugaray aseguró el triunfo

Con la superioridad numérica a su favor, Universitario tomó mayor protagonismo en el campo y buscó recuperar la ventaja. El tanto decisivo llegó por intermedio de Lisandro Alzugaray, quien permitió que los cremas se quedaran con los tres puntos en su estreno.

Además, el encuentro significó el debut oficial de Gianluca Lapadula con la camiseta merengue en la Liga 1, una de las principales novedades del plantel para esta campaña.

El cambio de sistema

El estratega argentino, Cúper, presentó una variante táctica en Universitario al implantar por un esquema 4-3-3, dejando de lado el habitual 3-5-2 utilizado durante el tricampeonato.

Con Diego Romero en el arco; Andy Polo y José Inga fueron los laterales, mientras que Caín Fara y Matías Di Benedetto conformaron la zaga central. En el mediocampo estuvieron Murrugarra, Fértoli y Concha, con Valera y Rivera en el ataque.

Un inicio favorable

El triunfo permite que Universitario arranque el torneo Clausura con confianza. El equipo crema sumó una victoria importante en una plaza complicada. En la próxima jornada se medirá ante Cusco FC, de Javier Rabanal, el próximo viernes 24 de julio a las 7:30 p.m. en el estadio Monumental.

Universitario consiguió una valiosa victoriapor 1-2 sobre ADT en Tarma, y comenzó el Clausura con tres puntos que fortalecen sus aspiraciones en lo que resta de la temporada. Ahora, ambos equipos se preparan para sus siguientes desafíos en la Liga 1.