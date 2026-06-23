Universitario definió el futuro del 'Tunche' Rivera para el Torneo Clausura 2026: ¿Se va o se queda en el club?

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A raíz de una actitud en la que se le observó a José Rivera lanzando y pateando la camiseta de la Universitario tras una derrota ante Atlético Grau, que muchos hinchas cuestionaron, se suscitaron diversos trascendidos de que el futbolista podría irse del club. Ahora, la 'U' definió el futuro del 'Tunche' para el Torneo Clausura 2026.

La 'U' definió el futuro del 'Tunche' Rivera

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, el cuadro merengue determinó qué sucederá con el atacante y acabó con los rumores que aseguraban podría marcharse de la institución deportiva.

En dicho pronunciamiento, la escuadra de Ate aseguró que decidió contar con el futbolista de 29 años para afrontar lo que será el Torneo Clausura 2026 por lo que estará disponible para poder ser tomado en cuenta por el técnico argentino Héctor Cúper.

"Frente a las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre el futuro de José Rivera en el club, confirmamos que es y seguirá siendo parte del proyecto deportivo de Universitario para el Torneo Clausura", inicia el texto.

Posteriormente, se señala que el incidente que ocurrió en la fecha 15 del Torneo Apertura con la indumentaria crema "fue abordado internamente y quedó superado". En este comunicado se acota que el internacional con la selección peruana dialogó con el plantel, cuerpo técnico y el club "ratificando su compromiso con los objetivos institucionales y con el trabajo de equipo".

"Hoy, todas las partes se encuentran enfocadas en mirar hacia adelante y en los retos deportivos que se afrontarán durante el semestre. Confiamos en José Rivera, en su profesionalismo y en el aporte que seguirá brindando al equipo", fue lo siguiente que mencionó la 'U' dejando en claro que ahora tanto el club como el jugador se enfocan a lo que vendrá en esta segunda etapa del torneo local.

Por último, el comunicado cierra resaltando la importancia del respeto hacia la vida personal y familiar de sus jugadores "principio que debe acompañar siempre la pasión que genera el fútbol".

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/34snqTa0IG — Universitario (@Universitario) June 23, 2026

Gianluca Lapadula se suma a Universitario

La confirmación de la permanencia de José Rivera en el club, se da luego de que se oficializara la llegada del ariete ítalo - peruano Gianluca Lapadula que ya realizó sus primeros entrenamientos bajo las órdenes de Héctor Cúper y que será pieza clave en la delantera para Universitario con la consigna de buscar el tetracampeonato nacional.

'Lapagol' llegó a Lima el pasado viernes, 19 de junio, tras dejar su club Spezia Calcio ante la expectativa de los hinchas cremas por verlo compitiendo como lo ha demostrado en los partidos vistiendo la blanquirroja.

En conclusión, Universitario acabó con las especulaciones que rondaban en torno a una posible salida de José 'Tunche' Rivera señalando, a través de un comunicado que continuará en la instttución para el Torneo Clausura 2026.