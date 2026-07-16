Debut de Lapadula en Universitario peligra: Héctor Cúper advierte que el 'Bambino' no llega al 100%

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes ha generado una ilusión enorme en la hinchada merengue. Sin embargo, el técnico Héctor Cúper sorprendió al reconocer que el delantero ítalo-peruano no se encuentra en plenitud física y que su debut podría estar condicionado por esa situación.

El entrenador pidió paciencia y subrayó que lo más importante es que el atacante se recupere plenamente para ser determinante en el Torneo Clausura y en los compromisos internacionales.

El estado de Lapadula

Cúper explicó que Lapadula viene de un periodo de recuperación tras molestias físicas que lo alejaron de la actividad competitiva. Aunque ya entrena con el grupo, todavía no alcanza el nivel óptimo para disputar un partido completo.

"Ya sabíamos que iba a venir un poco atrasado para la preparación. Estoy probando jugar con dos delanteros. Tengo una pequeña ventaja que si algo no funciona podemos ir para atrás para buscar otros sistemas. Gianluca está trabajando, haciendo todo el esfuerzo posible. Hoy por hoy debo decir que no está al 100%, no hay ninguna duda de eso, pero por lo menos ya está con el grupo y se va a incorporar en cualquier momento."

El técnico agregó que evaluará hasta último momento si el delantero tendrá minutos en el amistoso de presentación de este sábado 18 de junio, pero insistió en que la prioridad es que llegue en condiciones ideales al inicio del Clausura.

La adaptación de Requena

El entrenador también se refirió al argentino Juan Manuel Requena, quien atraviesa un proceso de adaptación al ritmo del fútbol peruano. Cúper destacó su compromiso y esfuerzo, aunque reconoció que necesita tiempo para integrarse plenamente al esquema táctico de Universitario.

"Las expectativas con Requena son buenas, va a entrar a trabajar y competir con los jugadores que tenemos y ya veremos el partido del sábado. Todos necesitamos un mínimo de tiempo, con esto no quiero descartarlo para el sábado pero hay que ver si está todo en regla", afirmó.

La expectativa por ver a Lapadula en el Monumental es enorme. Los hinchas esperan que su debut sea el inicio de una etapa de goles y liderazgo ofensivo. Sin embargo, Cúper insistió en que la prudencia es fundamental si es que desean lograr su objetivo, el cual es ganar el Clausura.

Las declaraciones de Héctor Cúper ponen un matiz de cautela en medio de la euforia por la llegada de Lapadula. El técnico dejó claro que no arriesgará al delantero si no está en plenitud física, priorizando su recuperación y el rendimiento a largo plazo. La hinchada merengue, que aguarda con ansias su estreno, deberá esperar con paciencia para ver al "Bambino" en acción.