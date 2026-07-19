Selección Argentina envía emotivo mensaje a Messi tras la caída ante España: "Tus lágrimas son las nuestras"

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó un ambiente de profunda tristeza entre jugadores e hinchas. En medio del dolor por quedarse con el subcampeonato, la selección argentina decidió dedicar un emotivo mensaje a Lionel Messi, quien rompió en llanto tras la ceremonia de premiación y volvió a recibir el respaldo de todo un país.

¿El adiós a Messi?

A través de sus redes sociales oficiales, la Albiceleste expresó su reconocimiento al capitán por su entrega durante el torneo. La publicación destacó que las lágrimas de Messi representaban el sentir de todo el plantel y agradeció las alegrías, la magia y el compromiso que demostró hasta el último segundo de la final frente a España.

"Tus lágrimas son las nuestras, Capitán. Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo. ¡Te amamos para siempre, Leo! ", escribieron junto a una imagen del astro llorado tras la derrota.

La federación también extendió el reconocimiento al resto del equipo con un mensaje dedicado a todos los futbolistas que defendieron la camiseta argentina en el Mundial 2026. En la publicación resaltó el esfuerzo colectivo del plantel y recordó que la verdadera historia la construyen quienes nunca dejan de luchar, incluso cuando el resultado no es el esperado. "La historia la escriben los que nunca se rinden. Gracias por hacernos el pueblo más feliz del planeta", agregaron en otra publicación.

Reacción de los hinchas

Como era de esperarse, la reacción de los aficionados no tardó en aparecer. Miles de seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de cariño y admiración hacia Messi, agradeciéndole por los momentos inolvidables que les regaló a lo largo de su carrera. Muchos coincidieron en que sigue siendo el mejor futbolista de la historia y resaltaron que su legado trasciende cualquier derrota.

Otros hinchas recordaron que varias generaciones crecieron viendo al rosarino liderar a la selección y expresaron su deseo de seguir disfrutándolo con la camiseta albiceleste. Pese al golpe de perder la final del Mundial 2026, el respaldo hacia Messi fue absoluto. Tanto la selección como los aficionados dejaron en claro que el resultado no cambia el lugar que ocupa el capitán en la historia del fútbol argentino ni el agradecimiento por todo lo que entregó dentro de la cancha.

"Gracias por hacerme tan feliz. Crecí viendo tu fútbol. No puedo estar más agradecido con la vida por haberte visto. Sos eterno, Leo. Te amaré por siempre", "El más grande de la historia del fútbol", "¡El mejor de los mejores! Duélale a quien le duela", son algunos de los mensajes de apoyo que destacaron.

Aunque el Mundial 2026 terminó con la medalla de plata para Argentina, las muestras de cariño hacia Lionel Messi opacaron la tristeza de la derrota. El respaldo de la selección y de millones de hinchas reflejó el enorme legado del capitán, cuya entrega y liderazgo siguen siendo motivo de orgullo para todo el país.