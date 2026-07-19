¡La caída de un grande! Este es el preciso instante en que Messi rompe en llanto tras perder el Mundial 2026

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una de las postales más conmovedoras del torneo. Lionel Messi, capitán de la Albiceleste, no pudo contener la emoción tras recibir la medalla de subcampeón y protagonizó un momento que conmovió a millones de aficionados alrededor del mundo.

El desgarrador llanto de Messi

Luego de la caída por 1-0, las cámaras siguieron cada movimiento del astro argentino. Mientras los jugadores españoles celebraban la conquista de su segundo título mundial, Messi permaneció durante varios minutos sentado sobre el césped junto a sus compañeros, con la mirada fija en los festejos y visiblemente afectado por el desenlace del encuentro.

Sin embargo, el instante más emotivo llegó durante la ceremonia de premiación. Después de subir al escenario para recibir la medalla del segundo lugar, el delantero descendió lentamente y caminó hacia uno de los sectores del estadio donde se encontraban los hinchas argentinos. Fue allí donde la tristeza terminó por desbordarlo y rompió en llanto frente a la multitud.

Leo Messi got emotional watching the Argentine crowd stay and sing for the team despite their loss in the World Cup Final 🥺 pic.twitter.com/KTNxBcrBUJ — B/R Football (@brfootball) July 19, 2026

La imagen del capitán con lágrimas en los ojos se viralizó en cuestión de minutos y se convirtió en el símbolo del dolor de una selección que estuvo muy cerca de conquistar una nueva Copa del Mundo. Además, el encuentro marcó otro hito en la carrera del rosarino, quien disputó su sexta participación mundialista y su tercera final como titular, tras Brasil 2014 y Qatar 2022.

Poco después, la selección argentina expresó públicamente su respaldo al histórico futbolista mediante un emotivo mensaje en redes sociales. La publicación resaltó su liderazgo, compromiso y entrega durante todo el campeonato, reflejando el sentir de miles de aficionados que reconocieron el esfuerzo de Messi, pese a que el sueño de levantar un nuevo título mundial terminó escapándose en la final ante España.

Messi llora tras la derrota

Scaloni llora tras la derrota

Lionel Scaloni rompió en llanto durante la conferencia de prensa posterior al partido, visiblemente afectado por no haber podido retener el título y por la incertidumbre sobre su futuro al frente de la Selección. Sus palabras, entrecortadas por la tristeza y la impotencia, reflejaron tanto el dolor de la caída como el agradecimiento por un ciclo que marcó la historia del fútbol argentino.

Scaloni comenzó reconociendo la dureza del resultado: "Nos duele en el alma no haber podido llevar la Copa", dijo, aludiendo al gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga que le dio el campeonato a España. Confesó que tras el encuentro se quebró en el vestuario: "Lloré todo lo que tenía que llorar", y destacó que el plantel dejó todo en la cancha, mereciendo el reconocimiento de la gente.

El técnico se mostró además agradecido con sus jugadores: "Le tengo que agradecer a este grupo porque han sido unos guerreros", expresó, pidiendo a los hinchas que dimensionen lo conseguido en estos años. Recordó que el ciclo incluyó la conquista del Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y ahora una nueva final, logros que definió como "un lugar maravilloso y soñado".

Es así que, la derrota frente a España marcó un desenlace doloroso para Argentina y dejó una de las imágenes más impactantes del Mundial 2026. El llanto de Lionel Messi reflejó la frustración de un equipo que luchó hasta el final y cerró una nueva final con el reconocimiento de sus compañeros, la selección y millones de aficionados.