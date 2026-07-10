Gianluca Lapadula dejó mensaje a hinchas de Universitario antes del amistoso con Millonarios

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La expectativa por el debut de Gianluca Lapadula con Universitario de Deportes sigue creciendo. El delantero ítalo-peruano, fichaje estelar para el Torneo Clausura 2026, envió un mensaje a la hinchada en la previa del amistoso frente a Millonarios FC de Colombia, que se disputará este sábado en el Estadio Monumental de Ate.

El duelo monumental

El encuentro está programado para el sábado 11 de julio a las 3:30 p.m., y será transmitido en vivo a través del canal oficial Universitario TV en YouTube, disponible para suscriptores. El amistoso servirá como preparación para el Clausura, donde el club crema buscará recuperar protagonismo tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y recibir críticas por la conformación del plantel.

Bajo la dirección técnica de Héctor Cúper, Universitario encara este duelo como una oportunidad para mostrar avances en su gestión y consolidar a sus nuevos refuerzos, entre ellos el propio Lapadula y el mediocampista Adrián Quiroz.

El mensaje de Lapadula

El atacante de 36 años difundió un video en los canales oficiales del club, donde saludó a la afición y los invitó a acompañar al equipo en el Monumental. En su mensaje, expresó que será una tarde especial y pidió que las tribunas vibren con el aliento crema.

"Hola, cremas. Este sábado los esperamos en casa para el duelo contra Millonarios. Será una tarde muy especial. ¡Y dale 'U'!".

El debut de Lapadula representa una nueva esperanza para la ofensiva merengue, tras los discretos pasos de delanteros como Diego Dorregaray, Diego Churín y Sekou Gassama, quienes no lograron consolidarse en el club. La competencia interna con Álex Valera busca potenciar el nivel del ataque y ofrecer variantes al esquema de Cúper.

𝗧𝗘𝗡𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗨𝗡𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗔 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗠𝗢𝗡Ⓤ𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟 🏟️💛



¡Que este sábado las tribunas vibren con nuestro aliento!



🎟️ Adquiere tus entradas para el Duelo Monumental aquí ▶️ https://t.co/dN6uAGG6o1#ConLaUsiempre pic.twitter.com/LbCI3NXC0s — Universitario (@Universitario) July 9, 2026

El amistoso también será una vitrina para evaluar el trabajo del técnico argentino, que asumió con la misión de reestructurar el plantel y devolver protagonismo a Universitario en el campeonato local.

El mensaje de Lapadula no solo calienta la previa, sino que refuerza la conexión con la hinchada crema, que espera verlo brillar en su estreno con la camiseta merengue. El amistoso ante Millonarios será más que un partido de preparación: será la primera muestra del nuevo proyecto de Héctor Cúper y el inicio de una etapa que busca devolver a Universitario al protagonismo nacional e internacional.