24/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La revelación de los diarios personales del papa Francisco permite conocer aspectos más íntimos de su vida, su desgaste durante el pontificado y la opinión que tenía de figuras que posteriormente asumirían un papel importante en la Iglesia católica, entre ellas Robert Prevost, hoy papa León XIV.

Revelan opinión del papa Francisco sobre papa León XIV

De acuerdo con el cardenal Fernández, quien dio a conocer detalles de estas anotaciones, destaca especialmente la valoración positiva que Francisco tenía de Prevost, a quien consideraba un pastor comprometido con su labor y con una trayectoria marcada por el servicio misionero.

Los diarios personales del papa Francisco revelan detalles de su vida espiritual, su exigente labor al frente de la Iglesia católica y la relación que mantenía con diversas figuras, entre ellas Robert Prevost, quien posteriormente fue elegido como su sucesor bajo el nombre de papa León XIV.

Asimismo, Francisco tenía una opinión muy favorable sobre Prevost, a quien describió como "un gran pastor, un misionero generoso y un hombre irreprochable". Estas palabras reflejarían la confianza y el reconocimiento que el pontífice argentino tenía hacia quien más adelante asumiría el liderazgo de la Iglesia.

Como parte de su vínculo, Prevost fue llevado por Francisco al Vaticano para dirigir el dicasterio encargado del nombramiento de obispos, una responsabilidad de gran relevancia dentro de la estructura eclesiástica. Su designación evidenció la confianza depositada en su criterio y experiencia pastoral.

Publicado nesta terça-feira (24), sob a coordenação do card. Victor Manuel Fernández, o livro reúne anotações pessoais do #PapaFrancisco entre 1992 e 2024, que revelam seus medos, fragilidades, lutas espirituais e profunda confiança na misericórdia de Deus https://t.co/t0OeRphQgI https://t.co/jroaLlYzUr November 24, 2026

¿Qué revelan los diarios personales del papa Francisco?

Las anotaciones también permiten conocer el lado más personal de Jorge Mario Bergoglio, quien fue elegido papa el 13 de marzo de 2013 y adoptó el nombre de Francisco.

Según Fernández, los escritos buscan mostrar el corazón del pontífice, su profunda dedicación al cargo y la exigencia que mantenía consigo mismo y con los demás sacerdotes.

En sus diarios, Francisco dejó constancia del agotamiento que experimentaba, tanto durante su etapa en Argentina como después de asumir el papado. Según lo que se sabe, rara vez se tomaba días libres y nunca salió de vacaciones fuera del Vaticano, manteniendo una rutina marcada por sus responsabilidades.

Finalmente, los diarios personales de Francisco permiten reconstruir parte de su vida más allá de su labor como pontífice y conocer las valoraciones que tenía sobre otros representantes de la Iglesia católica. Entre ellas destaca su opinión sobre Robert Prevost, antes de que fuera elegido como su sucesor bajo el nombre de León XIV.