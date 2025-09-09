Venezuela vs Colombia: Sigue el MINUTO A MINUTO de la 'Vinotinto' que busca el repechaje al Mundial 2026

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En el Monumental de Maturín, la selección de Venezuela recibe a su similar de Colombia. En el cierre de las eliminatorias, el equipo de Fernando Batista necesita imponerse a los 'cafeteros' para asegurar el cupo al repechaje mundialista y no depender de lo que ocurra entre Bolivia y Brasil.

Minuto a minuto

3' Telasco Segovia marca el primero en los primeros compases del partido.

Himno venezolano en Maturín.

Con un estadio lleno, se entonó a viva voz el himno venezolano.