Va por el sueño

Venezuela vs Colombia: Sigue el MINUTO A MINUTO de la 'Vinotinto' que busca el repechaje al Mundial 2026

La selección de Venezuela se juega el cupo al repechaje para el Mundial 2026 ante Colombia. La 'Vinotinto' necesita ganar para no depender del encuentro entre Bolivia y Brasil en El Alto.

Venezuela vs Colombia por la última fecha de las eliminatorias 2026.
09/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/09/2025

En el Monumental de Maturín, la selección de Venezuela recibe a su similar de Colombia. En el cierre de las eliminatorias, el equipo de Fernando Batista necesita imponerse a los 'cafeteros' para asegurar el cupo al repechaje mundialista y no depender de lo que ocurra entre Bolivia y Brasil.

Minuto a minuto

3' Telasco Segovia marca el primero en los primeros compases del partido.

Himno venezolano en Maturín.
Con un estadio lleno, se entonó a viva voz el himno venezolano.

