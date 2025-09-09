Selección Peruana: FPF inscribirá al Cusco como una de sus sedes para disputar las próximas Eliminatorias

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana se despide de las Eliminatorias Sudamericanas cuando reciba a Paraguay en el Estadio Nacional este martes 9 de septiembre desde las 6:30 p.m.. Este encuentro se da en medio de una marcada polémica sobre la continuidad de Oscar Ibáñez quien inicialmente indicó que se quedaría hasta fin de año, pero luego trascendió que hoy dirigirá su último partido al frente del combinado patrio.

Cusco será sede para las próximas Eliminatorias

Otro hecho que se especuló en los últimos días, especialmente luego de caer 3-0 ante Uruguay en Montevideo, fue la intención de la Federación Peruana de Fútbol de jugar las próximas Clasificatorias en el Cusco. De acuerdo a la información difundida por Líbero, la idea es sacar provecho a los más de 3 mil metros de altura de esta ciudad en los duelos más complejos.

Ahora, este hecho fue confirmado en la reciente edición del programa 'Hablemos de Max' del canal L1 Radio. Ahí, se aseguró que la FPF inscribirá el Estadio Inca Garcilaso de la Vega como sede alterna para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

"Es confirmado que la Federación Peruana de Fútbol va inscribir a Cusco como su sede alterna para la próxima Eliminatorias. Es decir, Lima y Cusco, en el Estadio Garcilaso de la Vega para jugar no todos los partidos, pero para enfrentar a Brasil y Argentina, además podría ser Uruguay y Paraguay", indicaron.

Es importante precisar que el Estadio Nacional de Lima se mantendrá como la sede principal de las próximas Clasificatorias tal como has sucedido a lo largo de toda la historia. De darse este hecho, sería la primera vez que la Bicolor juegue de local en Cusco un torneo oficial.

Pedido de varias décadas

Como se recuerda, la idea de jugar en Cusco data desde hace varios años y todo comenzó cuando Cienciano logró levantar el título de la Copa Sudamericana en el año 2003. En aquella campaña, el equipo incaico se hizo fuerte de local aprovechando los 3.399 metros sobre el nivel del mar.

Este ejemplo se reforzó luego que la Bolivia decidiera llevar sus partidos en casa a El Alto que queda a más de 4 mil metros de altura. Gracias a los triunfos obtenidos en esta localidad, el elenco altiplánico esta cerca de llegar al Mundial 2026.

De esta manera, la Federación Peruana de Fútbol inscribirá a Cusco como sede alterna para disputar las próximas Eliminatorias Sudamericanas.