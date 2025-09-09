Flamengo hace insólito pedido a la ONU: Equipo brasileño pide un reconocimiento del organismo

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La magnitud que tiene Flamengo en Brasil y fuera de sus fronteras, ha llevado al club 'carioca' a realizarle un pedido nunca antes visto a la ONU. A través de su leyenda 'Zico', le ha pedido al organismo que se le reconozca como la primera nación 'simbólico-cultural' del mundo.

Una "identidad más allá del deporte"

Mediante un video en el que aparece su ídolo máximo y embajador, con el estadio Maracaná detrás, el 'Fla' solicita a las Naciones Unidas el reconocimiento por su envergadura. El ex astro brasileño resalta el gran número de hinchas con el que cuenta, que supera incluso al de varios países sudamericanos.

"Hoy estoy no como ídolo de Flamengo, más como portavoz de una identidad que va más allá del deporte, una nación 'rojinegra'. Digo esto, porque no solo es un equipo de fútbol o una potencia deportiva, Flamengo es una nación. Si fuéramos un país, seríamos la 36° mayor población del mundo", manifiesta 'Zico'.

O Galinho convocou e agora é com a Nação.



Pleiteamos que a ONU nos reconheça como a primeira Nação Simbólico-Cultural do Mundo.



El exfutbolista precisa que son más de 45 millones de 'torcedores' que comparten la misma bandera, cultura y sentimiento que ha pasado por varias generaciones. Por tal motivo, considera que deben recibir un estatus mayor que el de solo un club de fútbol.

"Por eso, vengo en nombre de la nación 'rojinegra' a declarar la intención oficial de Flamengo en ser reconocido por la ONU como la primera nación 'simbólico-cultural' del planeta. Una nación que tiene su música, historia, héroes, costumbres, tradiciones y principalmente, un pueblo esparcido por todo el mundo", expresó.

Zico pide firmas para apoyar la causa

Para conseguir que su pedido llegue hasta la organización, la leyenda 'gaucha' ha pedido a los seguidores del 'Mengao' que firmen la petición. Esto se podrá hacer a través de la página web del cuadro carioca.

Flamengo cerró contrato millonario

En lo económico, el conjunto brasileño también piensa en grande. Hace unos días confirmó que llegó a un acuerdo de patrocinio con la casa de apuestas griega Betano. Este contrato es el más grande del país y es por 46 millones de dólares anuales, que además del primer equipo, serán destinados a todas las disciplinas del cuadro de Río de Janeiro.

De esta manera, el Flamengo, uno de los clubes más grandes de Brasil, le ha pedido a la ONU que se le reconozca como la primera nación 'simbólico-cultura'. Este pedido nace por la magnitud de sus hinchas, además de su historia y tradición.