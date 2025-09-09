Erling Haaland no tuvo piedad de Moldavia: Cinco goles en paliza de Noruega por eliminatorias europeas

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Noruega sigue firme en su sueño de volver a un Mundial de fútbol luego de 28 años y con una de sus mejores generaciones, está rumbo de convertirse en realidad. Por la quinta fecha de las eliminatorias europeas, el seleccionado escandinavo aplastó por 11 a 1 a Moldavia, con cinco goles marcados por Erling Haaland.

Hat-trick de Haaland en la primera parte

El delantero del Manchester City no mostró piedad de la pequeña nación al sureste de Europa y en la primera parte se apunto un Hat-Trick. No obstante, la primera intervención del androide fue con una asistencia para que Felix Horn Myhre abra el marcador al sexto minuto.

Sus tres goles los convirtió en un lapso menor a los 30 minutos. Al 11' un intento en salida acabó con un robo que Haaland no desaprovechó. Al 36' Martin Ødegaard asistió al ariete que firmó su segundo con un remate cruzado y al 43' otra vez el volante del Arsenal rompió líneas y habilitó al '9' que puso el 4-0 parcial. Ødegaard marcó el quinto al 45+1'.

Paliza noruega en el complemento

Al 52' llegó el cuarto de Haaland con un cabezazo en el área chica, evidenciando las carencias defensivas del cuadro moldavo. El atacante concretó su repoker al 83' con un córner corto y un balón que conectó en primera. Con esto, suma nueve goles en la competición, siendo el máximo artillero hasta el momento.

Los otros goles noruegos en el segundo tiempo los anotó el mediocentro del Rangers de Escocia, Thelo Aasgaard, con cuatro dianas (67', 76', 79' y cerrando la goleada al 90+1'). Moldavia descontó al 74' producto de un autogol del defensa Leo Skiri Østigård.

Noruega líder del grupo I

El combinado escandinavo marcha primero en su llave luego de las primeras seis jornadas, con puntaje perfecto, tras ganar todos sus partidos, incluso contra la favorita Italia. Cabe precisar que la 'Azzurra' tiene un partido menos, y falta el duelo de vuelta entre ambas selecciones.

Al 'androide' y compañía les restan dos partidos de local, donde pueden terminar de asegurar el primer puesto de su grupo. El 11 de octubre Noruega recibirá a Israel y el 13 de noviembre a Finlandia. Cerrará de visita ante los italianos tres días después.

De este modo, Erling Haaland brilló en la goleada de Noruega que aplastó por 11 a 1 a Moldavia. La selección escandinava se afianza en el primer lugar del grupo I y sueña con volver a un mundial luego de 28 años.