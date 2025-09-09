Presidenta de México fue declarada persona no grata: "Que nos respete, el Perú es soberano", señala Alva

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, la congresista María del Carmen Alva señaló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue declarada persona no grata por la Comisión de Relaciones Exteriores debido a sus recientes declaraciones sobre el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. "Lo que se quiere es que nos respete", manifestó.

Exige respeto

La congresista María del Carmen Alva recordó el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, en el que cerró al Congreso, tomó la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional.

"Nadie le dijo que hiciera un autogolpe, él solito leyó su mensaje, lo que pasa que no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales", acotó.

Enfatizó que ante ese suceso, ]"se respetó la Constitución", pero que pese a ello la familia de Castillo se asiló en territorio mexicano gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Claudia Sheinbaum es discípula de AMLO y sigue la misma política, aquí lo que se quiere es que no vuelva a hablar de esa manera y que nos respete", enfatizó Alva.

Las razones por las que Sheinbaum es persona no grata

Respecto a que si declarar persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene alguna repercusión o es un llamado de atención, la legisladora tuvo una firme respuesta.

"Es un gesto político que lo podemos hacer como Congreso, la Cancillería o el Ejecutivo no puede declara persona no grata a un presidente. No es primera vez que hacemos esto, cuando fui presidenta de Relaciones Exteriores declaramos persona no grata a Andrés Manuel López Obrador, a Petro y a Evo Morales", indicó.

Asimismo, explicó que la mandataria mexicana se expresó "varias veces", pese a que recibió mensajes de respuestas de entidades como la Cancillería del Perú. "Todo tiene un límite", añadió la parlamentaria.

En tal sentido, explicó que considera ello porque Claudia Sheinbaum se reunió con los abogados del expresidente Pedro Castillo asegurando que es "un preso político" y que "está injustamente preso". Asimismo, recordó que la presidenta de México pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ponga orden en el Perú, a lo que Alva calificó como "increíble".

