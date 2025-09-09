Perú vs. Paraguay: Alineaciones confirmadas de ambas selecciones en su último partido en Eliminatorias

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana disputará su último partido de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ante Paraguay, este martes 9 de septiembre, en el Estadio Nacional, desde las 6 y 30 de la noche. Si bien la Blanquirroja ya no tiene opciones de alcanzar boleto para la Copa del Mundo, es una buena oportunidad para que finalice este proceso clasificatorio con dignidad.

El once titular de Perú

Óscar Ibáñez, entrenador del combinado patrio, mandará al mejor once para intentar vencer a una selección guaraní ya clasificada.

La portería estará resguardada por Pedro Gallese, como lateral derecho estará Luis Advíncula, la zona defensiva tendrá el retorno de Carlos Zambrano, el defensa de Alianza Lima no estuvo en el cotejo ante la selección charrúa, ahora estará acompañado de Renzo Garcés. Asimismo, la banda izquierda estará comandada por Marcos López, quien fue de los más destacados en el partido ante Uruguay, en Montevideo.

La volante contará con variantes ya que este encuentro ante Paraguay contará con la presencia de Renato Tapia, quien entró al once titular en lugar de Erick Noriega, quien estuvo desde el arranque en el partido anterior, Además, Sergio Peña estará en vez de Christofer Gonzales. Por su parte, en el esquema de la Bicolor, Yoshimar Yotún será capitán y se mantendrá como interior por izquierda.

Por último, el ataque contará con un solo cambio, esta vez Joao Grimaldo será quien arranque de titular en lugar de Kevin Quevedo, como extremo derecho. Mientras que, Ibáñez le vuelve a dar la confianza al exfutbolista de Melgar, Kenji Cabrera, pero esta vez jugará en su posición natural como extremo izquierdo. Y como único delantero centro estará el futbolista del América de Cali, Luis Ramos.

Quienes quedaron fuera de lista son: Andy Polo, Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui y Matías Lazo.

El once titular de Paraguay

Por su parte, el rival Paraguay también confirmó su oncena para el choque ante Perú, esta noche en el Estadio Nacional, con algunas variantes. En tal sentido, así formará el equipo de Gustavo Alfaro.

En el arco arrancará de titular Orlando Gill, en el puesto de lateral derecho estará Gustavo Velázquez, en la zaga central formará Gustavo Gómez y Omar Alderete, mientras que de lateral izquierdo Agustín Sandez.

La volante la conformarán Ángel Romero, Diego Gómez, Damián Bobadilla y Ramón Sosa. En tanto, el frente de ataque lo comandarán Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.

De esta manera, se dio a conocer las alineaciones confirmadas para el encuentro entre la selección peruana y Paraguay, por el último partido por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.