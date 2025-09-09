Perú cayó 1-0 ante Paraguay en su último partido por Eliminatorias y le dice adiós al Mundial 2026

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Estadio Nacional fue escenario de otra noche amarga para la selección peruana. La Blanquirroja cayó 1-0 ante Paraguay que con poco logró llevarse la victoria. No fue solo una derrota, fue el cierre de un proceso clasificatorio lúgubre.

Si bien Perú mejoró a diferencia del anterior partido ante Uruguay, se despidió con una dolorosa derrota en casa. Ni siquiera el aumento de cupos clasificatorios alcanzó para maquillar una campaña que, desde el arranque, olía a fracaso. Y así sucedió, se acabó y punto.

Perú vs Paraguay: Minuto a minuto

¡Final del partido! Perú cierra la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas con un derrota 1-0 ante Paraguay

82' Entran Erick Noriega y Oliver Sonne por Garcés y Advíncula.

79' Debut oficial de Piero Cari en Eliminatorias con Perú. Ingresó por Sergio Peña.

77' Gol paraguayo. Matías Galarza paró de pecho el balón y sacó zurdazo que batió la valla de Gallese. Paraguay le gana 1-0 a la Blanquirroja

72' Renato Tapia sacó un disparo letal contra área rival desde fuera del área, pero el arquero guaraní Gill la lanzó al córner.

69' Después de un buen centro de Advíncula, Peña tuvo el primero de la selección peruana, pero no conectó de manera óptima el esférico.

67' En Paraguay ingresan Juan José Caceres y Gabriel Ávalos por Velásquez y Sanabria.

61' Jairo Concha ingresa en lugar de Yoshimar Yotún, mientras que Kevin Quevedo en lugar de Kenji Cabrera.

60' Un buen centro de Grimaldo acabó en un testazo letal de Zambrano, pero el golero Orlando Gill la mandó al tiro de esquina.

55' Luego de una jugada de pizarra individual, Joao Grimaldo sacó un disparo letal al área, pero no encontró algún compañero que conectara con la redonda.

52' Luis Advíncula sacó un disparo desde fuera del área, sin emabrgo, se fue por arriba del arco paraguayo

47' Diego Gómez sacó un disparo venenoso que pasó cerca del arco de Gallese

46' Inmediatamente la selección paraguaya, generó dos tiros de esquina, pero la Bicolor defiende bien su área

¡Arrancó el segundo tiempo! Perú no realiza cambios, mientras que Paraguay ejecutó tres (Gabriel Ávalos por Ángel Romero,

¡Finalizó el primer tiempo!, acabó la primera parte del cotejo. Por ahora 0-0 en el Estadio Nacional

44' Tras una buena jugada, Renato Tapia se sumó al ataque y sacó un derechazo que el arquero Orlando Gill mandó al tiro de esquina

38' Tras un córner paraguayo, Ramón Sosa sacó un violento remate sobre arco peruano, pero Pedro Gallese estuvo atento y despejó la pelota.

34' Grimaldo es el más desequilibrante de la selección peruana

28' Perú se repliega muy bien para evitar que Paraguay anote

26' Gustavo Velásquez recibe tarjeta amarilla tras una dura falta contra Marcos López

22' Kenji Cabrera tuvo una buena jugada individual tras habilitación de Luis Ramos, pero el delantero no alcanzó el balón

17' Sergio Peña mandó un centro peligroso al corazón del área guarani y Joao Grimaldo conectó el balón con un testazo que pasó cerca al palo derecho del arco paraguayo

15' Gran Zambrano marcó bien a Gustavo Gómez y lanzó la redonda al tiro de esquina

12' Ramón Sosa buscaba hacer daño por la banda izquierda, pero Renzo Garcés cometió una falta contra el atacante

10' Joao Grimaldo intentó hacer daño en área rival, pero los zagueros paraguayos cortaron su ataque

7' Ambos equipos se muestran imprecisos para dar el pase final, por ahora ambas escuadras muestran poco fútbol.

4' Tapia retorna al partido tras cambiar su camiseta, mientras que el conjunto guaraní tiene el dominio de la redonda

2' Renato Tapia sangró tras un duro choque con Renzo Garcés

1' Arrancó el partido entre Perú y Paraguay

Así se entonó el Himno Nacional del Perú en el Estadio Nacional, de Lima.