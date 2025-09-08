Óscar Ibáñez no llegaría a los amistosos de noviembre: Entrenador dirigiría su último partido ante Paraguay

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La experiencia de Óscar Ibáñez con la selección peruana tendría fecha de caducidad. El entrenador interino no llegaría a dirigir los amistosos en noviembre ante Rusia y Chile, siendo ante Paraguay, en la última fecha de las eliminatorias, su último encuentro con el buzo de la 'blanquirroja'.

FPF no aceptó renovación

Aunque se tenía previsto que el ex arquero se quede en el cargo para los amistosos posteriores a las eliminatorias, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), finalmente habría decidido concluir su vínculo tras el duelo con los 'guaraníes' de este martes 9 de setiembre (6:30 pm).

Esto fue un giro inesperado, debido a que se esperaba que el estratega argentino-peruano se quede hasta los compromisos amistosos pactados en suelo ruso, sobre todo por su condición de interino. Pese a no conseguir el objetivo de clasificar al Mundial del 2026, su rol no había estado en discusión.

Para enero del próximo año, la FPF estaría trabajando para fichar a un entrenador de primer orden, que pueda dirigir el proyecto para la cita mundialista del 2030. El nuevo técnico sería el encargado del cambio generacional en la 'blanquirroja', que se tendrá que despedir de varios jugadores tras las últimas eliminatorias.

Ibáñez aseguró que llegaba a Noviembre

En conferencia de prensa, Óscar Ibáñez confirmó que el mismo presidente de la FPF, Agustín Lozano, le pidió a él y a su comando técnico que se quede hasta los partidos amistosos de noviembre. Esto despejó las dudas sobre su salida tras el enfrentamiento de este martes.

"El presidente nos pidió que que continuemos hasta los partidos amistosos de noviembre y le dijimos que sí, obviamente El respaldo de los jugadores se ve en la cancha. Más allá de las dificultades, son jugadores que quieren venir a la selección, que tienen un sentido de pertenencia con la selección", manifestó .

🗣️🇵🇪 Óscar Ibáñez (DT Selección peruana): "El presidente nos pidió que continuemos al frente de la Selección hasta los amistosos de noviembre y obviamente le dijimos que sí. Realmente veo mucha predisposición en los muchachos, y ahora queremos cerrar estas Eliminatorias con un... pic.twitter.com/Go9AogTucf — Ovacion.pe (@ovacionweb) September 8, 2025

Al mando de la 'blanquirroja', el estratega fue designado tras la destitución de Jorge Fossati. Dirigió su primer partido en el triunfo por 2 a 1 sobre Bolivia en Lima. Sumó dos empates ante Colombia de visita y frente a Ecuador de local. Perdió fuera de casa ante Venezuela y Uruguay, sin lograr que Perú marque un solo tanto en esta condición durante las eliminatorias.

De esta forma, el ciclo de Óscar Ibáñez habría llegado a su fin al mando de la selección peruana. La FPF habría decidido que dirija su último partido ante Paraguay y no en los amistosos pactados para noviembre.