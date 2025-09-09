Más de 2500 tarjetas del Metropolitano fueron decomisadas por la ATU por uso indebido

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intervino más de 2500 tarjetas de uso preferencial en estaciones y terminales que eran usadas de forma indebida.

Más de 2500 tarjetas preferenciales fueron decomisadas por la ATU

La ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), incautó más de 2500 tarjetas del Metropolitano tras la realización de operativos inopinados en estaciones y terminales de este sistema de autobuses.

Hasta el 9 de setiembre, se incautaron 2503 tarjetas preferenciales, tarjetas que permiten viajar en el Metropolitano con medio pasaje y otros beneficios en el transporte público de Lima y Callao.

1737 del total fueron tarjetas de estudiantes universitarios y 655 para escolares, ambas que cuentan con el cobro del medio pasaje. Por otro lado, 111 tarjetas son del Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad), el pase libre para personas con discapacidad con los cuales no se paga el pasaje.

El pasaje general del Metropolitano es de S/3.20 la ruta troncal y S/3.50 la tarifa integrada (troncal + alimentador). Sin embargo, con las tarjetas preferenciales el cobro se reduce a S/1.60 y S/1.75, respectivamente.

Tras el decomiso, las tarjetas fueron llevadas al Centro de Atención de Tarjetas (CAT) del lado sur de la estación Central. El titular de la tarjeta podrá recuperar el saldo, mas no el beneficio de la tarifa preferencial.

Vocero de la ATU indicó un aprovechamiento al momento del uso de las tarjetas

En comunicación con un medio de noticias, el vocero de la ATU, Pavel Flores, indicó que se trata de un aprovechamiento de los usuarios que usan las tarjetas preferenciales sin ser realmente los beneficiarios.

"Hay mucho usuarios que, queriendo aprovechar este medio pasaje, pretenden utilizar no siendo ellos los titulares o beneficiarios de esta tarjeta", señaló para 24 Horas.

Flores indicó que cuentan con personal en planta para lograr la incautación de las tarjetas que son usadas indebidamente por usuarios.

"Nosotros tenemos con personal de campo que detecta estas irregularidades a través del sonido de las tarjetas. Si yo tengo una tarjeta general, eso tiene un sonido específico. Todas las demás tarjetas de tarifas preferenciales o particulares tienen otro sonido", explicó.

A través de operativos inopinados, la ATU ha decomisado más de 2500 tarjetas de Metropolitano que tenían un uso inapropiado por parte de los usuarios. Estas tarjetas eran usadas para acceder al medio pasaje o pase libre de pago.