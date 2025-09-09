Kylian Mbappé supera a Thierry Henry y se convierte en el segundo máximo goleador de Francia

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para la selección francesa. En la victoria por 2-1 sobre Islandia en el Parque de los Príncipes, el delantero no solo anotó un gol y dio una asistencia, sino que además escribió su nombre en la historia del fútbol galo al superar a Thierry Henry como segundo máximo goleador de todos los tiempos. Con apenas 26 años, el atacante ya suma 52 dianas en 92 partidos internacionales y se acerca al récord absoluto de Olivier Giroud.

Francia sufre, pero gana

El partido no fue sencillo para los dirigidos por Didier Deschamps. Islandia se adelantó tras un error de Michael Olise que cambió el rumbo del encuentro, obligando a Francia a remar desde atrás. Mbappé tomó la responsabilidad y logró el empate desde el punto de penal, devolviendo la confianza al equipo. Posteriormente, asistió en el gol que selló la remontada.

Sin embargo, el camino hacia la victoria estuvo marcado por la polémica. Aurelien Tchouameni dejó a los franceses con diez jugadores en el minuto 67 tras una dura entrada que fue sancionada con roja directa tras la intervención del VAR. Cuando el 2-2 parecía consumado por parte de Andri Gudjohnsen, el videoarbitraje anuló la jugada al detectar un agarrón sobre Konaté en la acción previa.

¡TOMÁ Y HACELO LE DIJO KIKI! Mbappé asistió a Barcola para que marque el 2-1 de Francia vs. Islandia.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rZc5oU3Ith — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2025

Mbappé, el heredero del gol

Más allá del triunfo, la noche quedó marcada por la hazaña personal de Mbappé. Con el tanto anotado, dejó atrás a Thierry Henry, uno de los delanteros más emblemáticos del fútbol mundial, con quien compartía el registro de 51 goles con la camiseta francesa. Ahora, con 52 conquistas, se coloca en solitario como el segundo máximo artillero de la historia de Les Bleus.

El récord de Olivier Giroud, que acumula 57 goles, parece estar al alcance de Mbappé en el corto plazo. Su promedio goleador es superior al de cualquier otro delantero francés en la historia y, considerando su edad y proyección, no sería descabellado pensar que pueda dejar una marca difícil de igualar en las próximas décadas.

La gesta de Mbappé llega además en un momento en el que reafirma su rol de líder indiscutible de la selección. Su capacidad de aparecer en los momentos más difíciles confirma que no solo es un goleador letal, sino también un referente para sus compañeros.

La victoria ante Islandia dejó claro que Francia tiene todavía aspectos por corregir, especialmente en materia disciplinaria, pero también confirmó que Kylian Mbappé es el presente y futuro del equipo. Con 52 goles en 92 partidos, el delantero ya ha superado a Henry y tiene en la mira el récord de Giroud. Cada encuentro lo acerca más a convertirse en el máximo goleador histórico de su país, consolidando un legado que apenas empieza a escribirse.