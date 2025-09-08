Conmebol definió sede para la vuelta entre Alianza Lima y U. de Chile por la Copa Sudamericana

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de conocer que la Universidad de Chile será su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima ya sabe en donde cerrará esta llave y no será en Santiago. La Conmebol eligió al estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo como la sede para la vuelta, que no contará con público.

A puertas cerradas

El ente máximo del fútbol sudamericano aplicó una severa sanción al cuadro chileno, pese a darle el pase en la serie ante Independiente de Avellaneda, suspendido por hechos violentos. Deberá jugar sus próximos 14 encuentros internacionales (siete de local y siete de visita) sin su hinchada, así como multas económicas.

La designación de este recinto deportivo al norte de la capital del país vecino debido al inicio del Mundial sub 20, que iniciará el 27 de setiembre, dos días después del cotejo entre 'íntimos' y el 'romántico viajero'. Al utilizarse el estadio Nacional de Santiago como cancha principal, no estaba disponible para el duelo copero.

En esta locación, juega sus partidos de local el club Coquimbo Unido, que actualmente es líder de la liga chilena. Tiene una capacidad para 18 mil 750 personas, que no podrán ser copadas por el castigo que pesar sobre el equipo 'azul'.

Alianza Lima va por el sueño

Los pupilos de Néstor Gorosito cumplen una de sus mejores temporadas internacionales, después de sendos fracasos que lo convirtieron en el club con más derrotas consecutivas en la Copa Libertadores. Este 2025, mezclando la experiencia con la juventud, el estratega argentino logró un cambio notable.

Aunque no pasó la fase de grupos en el máximo torneo de clubes del continente, en la Copa Sudamericana se ha permitido soñar, superando ya dos fases. Con la Universidad de Chile tendrá además, la posibilidad de saldar una cuenta pendiente, tras la eliminación sufrida sobre la hora en los octavos de la Libertadores 2010.

El partido de ida está programado para el jueves 18 de setiembre en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria (7.30 de la noche). Mientras tanto, la vuelta se disputará siete días después en Coquimbo en el mismo horario en Perú, una hora más en Chile. El vencedor se medirá al ganador de la llave entre Fluminense y Lanús.

De este modo, Alianza Lima ya sabe dónde disputará el segundo partido de la serie de cuartos de final ante la Universidad de Chile. El cuadro 'blanquiazul' visitará el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, ante la imposibilidad del cuadro sureño de utilizar el Nacional de Santiago.