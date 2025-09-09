FIFA iniciará la venta de entradas para el Mundial 2026: Conoce la fecha, precios y cómo comprarlos

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Cada vez hay más selecciones clasificadas al Mundial de 2026 que de forma inédita, se jugará en tres países. Aunque falten más de 290 días para el inicio de esta justa, la FIFA anunció que comenzará con la primera fase de venta de entradas para las sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Desde cuándo estarán disponibles?

El ente máximo del fútbol confirmó que los boletos estarán a disposición del público a partir del miércoles 10 de setiembre. Esta primera fase se extenderá por más de una semana, concluyendo el viernes 19 del mismo mes. Para conseguir uno, el interesado deberá acceder a la web oficial de la FIFA y a la sección 'tickets'.

Una vez adentro, tendrá que llenar un formulario en el que manifiesta su intención de comparar una y completarlo con datos personales. La característica principal para esta etapa es que solo podrán comprarse entradas con tarjetas de crédito o débito de la marca Visa.

Otro detalle a tener en cuenta es que solo las personas mayores de 18 años estarán habilitadas para comprarlas. Además, no se deberá comprar nada aparte para ingresar al sorteo. Este no tomará en cuenta si una persona completó la forma por orden de inscripción.

El sorteo determinará quienes son los seleccionados para ser compradores en esta primera fase. A través del correo electrónico que los interesados dejen en el formulario, serán notificados si han sido elegidos. Tendrán del 29 de setiembre al 1 de octubre para hacerse con una.

Segunda y tercera etapa

La web oficial de la FIFA indica que la segunda ronda de ventas se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre próximo, con las inscripciones. El periodo de compras irá de mediados de noviembre hasta inicios de diciembre. De igual forma, un sorteo determinará a los seleccionados.

Mientras tanto, la última fase iniciará después de que el sorteo de la fase de grupos del Mundial se realice en diciembre. En esta, los hinchas podrán aplicar para partidos específicos, ya conociendo casi todos los cruces (aún estará pendiente de jugarse el repechaje en marzo). A inicios del 2026, estarán disponibles por orden de llegada.

De esta forma, la FIFA anunció que iniciará el proceso de venta de entradas para el Mundial del 2026. Esta estará dividida en tres etapas y la primera comenzará este miércoles 10 de setiembre. Para esta fase, solo podrán participar aquellos que cuenten con tarjetas Visa.