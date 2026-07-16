¿Vozinha en Sudamérica?: Histórico club de Chile buscaría su fichaje tras increíble papel en el Mundial

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La historia de Josimar José Évora Dias "Vozinha" sigue sumando capítulos inesperados. Tras convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, el arquero de 40 años ahora podría continuar su carrera en Sudamérica.

Según revelaron medios deportivos como TyC Sports, un club histórico de Chile presentó una oferta formal para ficharlo: se trata de Colo Colo, que busca reforzar su arco de cara al segundo semestre del campeonato nacional.

La oferta de Colo Colo

El periodista argentino Germán García Grova confirmó que la dirigencia alba ya inició conversaciones con el guardameta y que este sostendría una buena visión sobre este posible fichaje.

El interés surge en un momento clave para el club, que necesita sumar experiencia en el arco tras las lesiones de Fernando de Paul y la irregularidad de sus jóvenes guardametas. La posibilidad de incorporar a un portero con recorrido internacional y un impacto mediático tan fuerte como el de Vozinha resulta atractiva para la institución.

🚨{EXCLUSIVO} #ColoColo realizó una oferta FORMAL por Vozinha.



👉El arquero de 🇨🇻 fue la figura de su equipo en el mundial.



📍Vozinha ve con buenos 👀 jugar en el equipo 🇨🇱 según me confirman directivos del club pic.twitter.com/s0DYL7hrOz — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 16, 2026

Nacido en Mindelo, Cabo Verde, Vozinha debutó en el fútbol profesional recién a los 25 años y construyó una carrera extensa en clubes de Angola, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Su último equipo fue el GD Chaves de Portugal, con el que terminó contrato y quedó como agente libre.

En el Mundial 2026, Cabo Verde sorprendió al mundo al llegar a los dieciseisavos de final, donde cayó ante Argentina en suplementario. Vozinha fue clave en ese recorrido, especialmente en el debut frente a España, donde fue elegido mejor jugador del partido tras mantener el arco en cero. Sus atajadas y liderazgo lo convirtieron en símbolo de su selección y en fenómeno digital.

Competencia por su fichaje

El arquero también ha sido vinculado con otros clubes. Se habló de Inter Miami, donde juega Lionel Messi, y de equipos brasileños como Avaí y Atlético Goianiense. Sin embargo, la propuesta de Colo Colo aparece como la más concreta y con mayores posibilidades de concretarse, dado que Vozinha es agente libre y no requiere pago de traspaso.

"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing. Quiero jugar al menos uno o dos años más", declaró el propio guardameta en entrevista con CBS.

La posible llegada de Vozinha a Colo Colo sería uno de los movimientos más llamativos del mercado sudamericano. Su fichaje aportaría experiencia, liderazgo y un impacto mediático que trasciende lo deportivo.

Mientras otros clubes siguen atentos a su situación, el equipo chileno parece haber tomado la delantera con una oferta formal. Para el arquero caboverdiano, que a los 40 años vive el momento más alto de su carrera, el paso a Sudamérica podría convertirse en el cierre perfecto de una historia marcada por la perseverancia y la sorpresa..